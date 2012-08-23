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Итоги 2016 года: Зарплата в Украине

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Старый Сегодня, 20:40
#1
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 12,268
Благодарностей: 1,002
КП: 0.109
Итоги 2016 года: Зарплата в Украине


В каких областях проживают самые состоятельные украинцы?

В соответствии с последним отчетом Госкомстата, киевляне зарабатывают больше всех по Украине – 9000 гривен. Чуть "выше среднего" получают жители Киевского, Днепровского и Запорожского региона. К сожалению, меньше всех получают в Тернополе, средняя зарплата составляет не более 4000 гривен.


Госкомстат заявил, что в 2016-м самые огромные зарплаты в Украине у IT-специалистов и работников в сфере авиации. У них средняя зарплата больше 24 000 гривен в месяц. Эта зарплата в 2,5 раза больше, чем у работников в области фармацевтики, финансов, страхования и журналистики. Собственно, эти профессии самые актуальные и относятся к самым высокооплачиваемым в стране.

Наиболее низкие зарплаты у медицинских работников, учителей и работников связи. Если рассматривать в общем, то работники в сфере медицины и образования получают по среднему в 7 раз меньше, чем IT-специалисты.


В соответствии с докладом OECD за прошлый год, зарплата учителей в Украине – самая низшая по Европе.Ежемесячный доход украинского учителя в 5.5 раз меньше, чем в Люксембурге!


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Alcest на форуме  
Старый Сегодня, 20:53
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 143
Благодарностей: 2
КП: 0.000
Re: Итоги 2016 года: Зарплата в Украине
Ничего удивительного. Хотя очень хочется посмотреть, что ждет украинцев дальше. Особенно если учесть последние "подвиги" в виде обязательных взносов в размере 700+грн для ЧП-шек. Уже сейчас толпами народ стоит в очередях на закрытие. По сути, кол-во рабочих мест, существенно сократившееся за последнее время, компенсирует обещанный рост зарплаты в 2017 году. Но, зная не понаслышке о практике фискальной политики... Интересно, что будет дальше: ведь увеличение зп, на мой взгляд, вынужденный шаг. А вот обесценивающаяся гривня - объективная реальность, с которой народ сталкивается ежедневно. И даже увеличение минималки в 2 раза вряд ли что-то изменит, когда доллар вылетел в 3,5 раза.
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Метки
новости, украина
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