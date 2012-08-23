Итоги 2016 года: Зарплата в Украине

В каких областях проживают самые состоятельные украинцы?
В соответствии с последним отчетом Госкомстата, киевляне зарабатывают больше всех по Украине – 9000 гривен
. Чуть "выше среднего" получают жители Киевского, Днепровского и Запорожского региона. К сожалению, меньше всех получают в Тернополе, средняя зарплата составляет не более 4000 гривен
.
Госкомстат заявил, что в 2016-м самые огромные зарплаты в Украине у IT-специалистов и работников в сфере авиации. У них средняя зарплата больше 24 000 гривен
в месяц. Эта зарплата в 2,5 раза больше, чем у работников в области фармацевтики, финансов, страхования и журналистики. Собственно, эти профессии самые актуальные и относятся к самым высокооплачиваемым в стране.
Наиболее низкие зарплаты у медицинских работников, учителей и работников связи. Если рассматривать в общем, то работники в сфере медицины и образования получают по среднему в 7 раз меньше, чем IT-специалисты.
В соответствии с докладом OECD за прошлый год, зарплата учителей в Украине – самая низшая по Европе.Ежемесячный доход украинского учителя в 5.5 раз меньше, чем в Люксембурге!