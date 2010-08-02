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Слегка о себе

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Трейдинг без "сказок"" - авторский блог пользователя Klod
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Старый Сегодня, 20:26
#1
Мастер
 
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Имя: Роман
Пол: Мужской
Возраст: 41
Регистрация: 02.08.2010
Сообщений: 3,320
Благодарностей: 1,362
КП: 0.190

награды Волшебный горшочек Форекс-аналитик 
Слегка о себе
Приветствую форумчане!

Зовут меня Роман и занимаюсь торговлей на форекс с 2004 года.
За это время были как взлеты, так и падения. Но одно несомненно приобретен бесценный и огромный опыт. И так как времени свободного достаточно много, почему-бы не поделится некоторыми знаниями или выводами с интернет сообществом.

На первое время основными задача ведения блога вижу:

- Передать некоторые знания о самой профессии, так как нормальной информации, (что-же такое трейдинг и как стать трейдером, а не игроком - лудоманом) без воды и четкой в интернете просто нет.

- Помогать разбираться в рынке начинающим и не начинающим трейдерам.

- Показывать собственный анализ ситуаций на рынке

- Рассказать о некоторых мифах и ошибках трейдеров.

Надеюсь с вашей помощью с целями справлюсь, либо озвученные задачи изменятся под ваш спрос.

Желаю профитов всем нам..
__________________
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Klod на форуме  
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