Слегка о себе

Приветствую форумчане!
Зовут меня Роман и занимаюсь торговлей на форекс с 2004 года.
За это время были как взлеты, так и падения. Но одно несомненно приобретен бесценный и огромный опыт. И так как времени свободного достаточно много, почему-бы не поделится некоторыми знаниями или выводами с интернет сообществом.
На первое время основными задача ведения блога вижу:
- Передать некоторые знания о самой профессии, так как нормальной информации, (что-же такое трейдинг и как стать трейдером, а не игроком - лудоманом) без воды и четкой в интернете просто нет.
- Помогать разбираться в рынке начинающим и не начинающим трейдерам.
- Показывать собственный анализ ситуаций на рынке
- Рассказать о некоторых мифах и ошибках трейдеров.
Надеюсь с вашей помощью с целями справлюсь, либо озвученные задачи изменятся под ваш спрос.
Желаю профитов всем нам..