Александра 81 Блог NewHyip.com



Пол: Женский Адрес: Родная планета Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 03.11.2014 Сообщений: 5,134 Благодарностей: 1,618 КП: 0.283

От чего зависит успешное закрытие сделок? «Не пытайтесь продавать!

Помогайте клиентам покупать!

Люди любят покупать, но ненавидят, когда им продают» Джон Вон Эйкен

Кто работает в сфере предпринимательства, тот радуется каждой успешно закрытой сделке. Ведь последняя является залогом процветания любого коммерческого дела. Это именно та цель, ради которой и становится большинство из нас бизнесменами. Процесс закрытия сделки далеко не заурядный. Совершать профессиональные продажи под силу не каждому человеку, особенно если он не сведущ в данной сфере. Поэтому логично будет разобрать в деталях, от чего зависит успешное закрытие сделок?



Познавательные моменты правильного расхваливания предоставляемого сервиса или товара



Опытные тренера по продажам отмечают тот факт, что консультанты с менеджерами в буквальном смысле слова зациклены на своем товаре. Ничего плохого, на первый взгляд, в этом нет. Только в этот момент упускается из виду важнейший нюанс: идеального сервиса и продукции в мире не существует! Классическая методика рекламирования товара ведет к провалу плана продаж.



К сбыту продукции следует подходить в наши дни совершенно по-другому. Научиться слушать потребителя. Он всегда говорит больше, чем мы позволяем себе осознать это. Общение с потенциальным покупателем следует начинать не с описания преимуществ, но с постановки многочисленных вопросов. Получаемые ответы позволят:



• выявить все слабые стороны предоставляемого сервиса,

• ознакомиться с ведущими потребностями клиентов,

• услышать истинные причины нежелания заключать будущую сделку,

• узнать, какие проблемы помогает населению решать выпускаемая продукция.





Беспроигрышную стратегию продаж гарантирует умение слушать клиента. А направить разговор в нужное русло поможет следующий перечень вопросов:



• Какие преимущества текущих поставщиков радуют вас?

• Что поможет вам решить возникшие трудности?

• Какие причины, нюансы, нерешенные моменты могут помешать нам с вами заключить выгодную сделку?

• Что бы вы хотели порекомендовать нам относительно уровня сервиса или качества продукции?



Подобный подход повышает личную самооценку потребителя, и приложенные усилия с терпением сторицей вознаграждаются – происходит выгодное закрытие сделки. Важно заметить: общение с клиентом не должно походить на допрос. Скорее наоборот, превратите разговор в непринужденное доверительное общение с будущим партнером. Только будьте на чеку. Разговор не должен напоминать панибратский диалог или заговорщический шепот.



Профессиональные сотрудники отдела продаж умудряются даже вести статистику по полученным ответам. Полученную информацию они показывают руководству, умело, тем самым, корректируя производство или предоставляемые услуги. И в то же время сами прекрасно понимают, как умело подвести намечающуюся сделку до успешного закрытия.



Какие моменты разбираются до внесения оплаты?



Помните, я уже упоминала тот факт, что совершенного товара не создают еще? Об этом известно каждому покупателю. Поэтому не стоит идти на обман, делая акцент исключительно на достоинствах продукции. Это уже прошлый век. В момент сомнения потребителя остановитесь и напрямую оговорите парочку незначительных минусов. Сделке это не навредит, так как клиент поймет, что вы его не стараетесь обмануть, лишний раз пустив пыль в глаза.



Инициатива – козырь продавца!



Хотя всякое давление с поспешностью заставляет приостановить процесс заключения сделки и еще раз все хорошенько взвесить, отдавать инициативу в руки партнера ни в коем случае нельзя. Следует таким образом повести диалог, чтобы потребитель решил, что он самостоятельно, осознанно делает свой выбор. Как вариант, вместо привычного вопроса: «Покупаете эти туфли?» , следует выразить озабоченное решение задачи клиента: «Вам запаковать туфли спортивного типа для ежедневного использования или будете забирать классическую модель сейчас?»



Игра негативными моментами – секрет профессиональной торговли!



Продавец – это игрок. Профессиональный менеджер – это хитрый, внимательный и тактичный игрок! Он не только умело задает вопросы, собирая ценные сведения, упоминает о недостатках предоставляемого сервиса, но и очень тонко с нотками вежливости обращает внимание партнера на негативные моменты, которые проявятся после отказа. Скажем, если покупатель сейчас откажется приобрести пару туфель новой линии, то ему придется потратить много времени на поиск товара аналогичного качества за адекватную цену. А так уже можно будет щеголять в обновке, и заняться решением более важных вопросов. К тому же нет гарантии, что цена на данную модель не изменится в недалеком будущем.



«Дайте клиенту выбор, и он оставит у вас все свои деньги»

Филип Котлер

Ни слова о конкурентах!



Почему-то многие продавцы, расхваливая достоинства своего товара, стараются в выгодном свете выставить продукцию на фоне незадачливых конкурентов. Это в корне ошибочная тактика. Вообще ни с какой стороны не следует упоминать продукцию оппонентов! Лучше ссылаться на положительные отзывы постоянных клиентов, ссылаться на исследования всяких ученых, подчеркивать будущую выгоду от оплаченного товара, но только не проводить параллель между вашим товаром и продукцией конкурирующей стороны. Даже когда партнер сам пожалуется на плохой сервис фирмы аналогичного направления, пропустите эту информацию мимо ушей и быстренько переключите внимание потребителя на спектр ваших услуг.





О скидках вспоминаем в последнюю очередь!



Кому приятно заплатить за покупку намного меньше, чем рассчитывал? Конечно же, всем! Только вот в момент заключения выгодной сделки можно, как и получить нового клиента, так и потерять его навсегда. И все через поспешное снижение стоимости продукции.



Одни потребители обожают сами пытаться снижать сразу в два раза цену, умело оперируя ее недостатками. Но стоит только продавцу безоговорочно согласиться, как покупатели раздумывают и отказываются приобретать товар. Потому что чувствуют неуверенность менеджера и уже не желают тратить деньги. Это покупатели-манипуляторы.



Автоматическим закрытием сделки является озвучивание стоимости и ее оплата. Разбираясь в продукции, часть покупателей сразу же расплатится. Другие – решатся совершить слабую попытку снижения цены, в то время как третьи сразу же поинтересуются действующими скидками. Только когда потребитель сам повернет разговор в это русло, можно ему предоставить приемлемый процент скидки в качестве подарка. В противном случае резкое снижение цены натолкнет на мысль о плохом качестве и всяких подвохах. Тогда сделка не состоится.



Психология – конек продаж!



Как бы мы не относились к психологии, но именно благодаря ей успешно закрывается 99% сделок. Тогда почему отказываться при работе с клиентами от такого действенного помощника? Смело пускайте в ход информацию об уникальном предложении с коротким сроком действия, предлагайте оперативные сроки доставки продукции в обмен на мгновенную оплату, обращайте внимание покупателя на тот факт, что это последняя модель действующей акции, и т.п. Словом, умело подталкивайте клиента, чтобы оплата последовала здесь и сейчас.



«Люди не покупают по логическим причинам. Они покупают по эмоциональным причинам»

Зиг Зиглар

Бесплатно? Круто!



Не важно, какой материальный уровень имеет человек. Получить что-то бесплатно приятно даже миллионеру. А что вы можете предложить бесплатного всем своим клиентам? В первую очередь – бесплатную консультацию с по-настоящему ценной информацией и дельными рекомендациями. Пусть даже вы продаете обувь, так расскажите, как правильно за ней ухаживать, какой крем лучше использовать? Расскажите, что вредит моделям? Что крайне нежелательно делать?



Проявляем внимательность и заботливость!



Учитесь так общаться с потребителем. Будто бы он уже оплатил покупку или подписал контракт. К примеру, именно на этот кондиционер мы предоставляем 3 года гарантии, бесплатную доставку и монтаж. В какой день вы будете дома, чтобы наши ребята могли привезти модель и установить ее?



Вместо заключения



Это всего лишь маленький процент познавательных моментов правильного общения с клиентами и расхваливания личного сервиса да товара. Но и этих секретов вполне достаточно для того, чтобы 98 сделок из 100 успешно закрывались. А какими секретами продаж владеете вы? Поделитесь с нами, пожалуйста, столь ценной информацией?



Автор: Александра 81.

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Кто работает в сфере предпринимательства, тот радуется каждой. Ведь последняя является залогом процветания любого коммерческого дела. Это именно та цель, ради которой и становится большинство из нас бизнесменами.. Совершать профессиональные продажи под силу не каждому человеку, особенно если он не сведущ в данной сфере. Поэтому логично будет разобрать в деталях,Опытные тренера по продажам отмечают тот факт, что консультанты с менеджерами в буквальном смысле слова зациклены на своем товаре. Ничего плохого, на первый взгляд, в этом нет. Только в этот момент упускается из виду важнейший нюанс:Классическая методика рекламирования товара ведет к провалу плана продаж.К сбыту продукции следует подходить в наши дни совершенно по-другому. Научиться слушать потребителя. Он всегда говорит больше, чем мы позволяем себе осознать это. Общение с потенциальным покупателем следует начинать. Получаемые ответы позволят:• выявить все слабые стороны предоставляемого сервиса,• ознакомиться с ведущими потребностями клиентов,• услышать истинные причины нежелания заключать будущую сделку,• узнать, какие проблемы помогает населению решать выпускаемая продукция.Беспроигрышную стратегию продаж гарантирует умение слушать клиента. А направить разговор в нужное русло поможет следующий перечень вопросов:• Какие преимущества текущих поставщиков радуют вас?• Что поможет вам решить возникшие трудности?• Какие причины, нюансы, нерешенные моменты могут помешать нам с вами заключить выгодную сделку?• Что бы вы хотели порекомендовать нам относительно уровня сервиса или качества продукции?Подобный подход повышает личную самооценку потребителя, и приложенные усилия с терпением сторицей вознаграждаются –. Важно заметить: общение с клиентом не должно походить на допрос. Скорее наоборот, превратите разговор в непринужденное доверительное общение с будущим партнером. Только будьте на чеку. Разговор не должен напоминать панибратский диалог или заговорщический шепот.Профессиональные сотрудники отдела продаж умудряются даже вести статистику по полученным ответам. Полученную информацию они показывают руководству, умело, тем самым, корректируя производство или предоставляемые услуги. И в то же время сами прекрасно понимают,Помните, я уже упоминала тот факт, что совершенного товара не создают еще? Об этом известно каждому покупателю. Поэтому не стоит идти на обман, делая акцент исключительно на достоинствах продукции. Это уже прошлый век. В момент сомнения потребителя остановитесь и напрямую оговорите парочку незначительных минусов. Сделке это не навредит, так как клиент поймет, что вы его не стараетесь обмануть, лишний раз пустив пыль в глаза.Хотя всякое давление с поспешностью заставляет приостановить процесс заключения сделки и еще раз все хорошенько взвесить, отдавать инициативу в руки партнера ни в коем случае нельзя. Следует таким образом повести диалог, чтобы потребитель решил, что он самостоятельно, осознанно делает свой выбор. Как вариант, вместо привычного вопроса:, следует выразить озабоченное решение задачи клиента:Продавец – это игрок. Профессиональный менеджер – это хитрый, внимательный и тактичный игрок! Он не только умело задает вопросы, собирая ценные сведения, упоминает о недостатках предоставляемого сервиса, но и очень тонко с нотками вежливости обращает внимание партнера на негативные моменты, которые проявятся после отказа. Скажем, если покупатель сейчас откажется приобрести пару туфель новой линии, то ему придется потратить много времени на поиск товара аналогичного качества за адекватную цену. А так уже можно будет щеголять в обновке, и заняться решением более важных вопросов. К тому же нет гарантии, что цена на данную модель не изменится в недалеком будущем.Почему-то многие продавцы, расхваливая достоинства своего товара, стараются в выгодном свете выставить продукцию на фоне незадачливых конкурентов. Это в корне ошибочная тактика. Вообще ни с какой стороны не следует упоминать продукцию оппонентов! Лучше ссылаться на положительные отзывы постоянных клиентов, ссылаться на исследования всяких ученых, подчеркивать будущую выгоду от оплаченного товара, но только не проводить параллель между вашим товаром и продукцией конкурирующей стороны. Даже когда партнер сам пожалуется на плохой сервис фирмы аналогичного направления, пропустите эту информацию мимо ушей и быстренько переключите внимание потребителя на спектр ваших услуг.Кому приятно заплатить за покупку намного меньше, чем рассчитывал? Конечно же, всем! Только вот в момент заключения выгодной сделки можно, как и получить нового клиента, так и потерять его навсегда. И все через поспешное снижение стоимости продукции.Одни потребители обожают сами пытаться снижать сразу в два раза цену, умело оперируя ее недостатками. Но стоит только продавцу безоговорочно согласиться, как покупатели раздумывают и отказываются приобретать товар. Потому что чувствуют неуверенность менеджера и уже не желают тратить деньги. Это покупатели-манипуляторы.Автоматическимявляется озвучивание стоимости и ее оплата. Разбираясь в продукции, часть покупателей сразу же расплатится. Другие – решатся совершить слабую попытку снижения цены, в то время как третьи сразу же поинтересуются действующими скидками. Только когда потребитель сам повернет разговор в это русло, можно ему предоставить приемлемый процент скидки в качестве подарка. В противном случае резкое снижение цены натолкнет на мысль о плохом качестве и всяких подвохах. Тогда сделка не состоится.Как бы мы не относились к психологии, но именно благодаря ей успешно закрывается 99% сделок. Тогда почему отказываться при работе с клиентами от такого действенного помощника? Смело пускайте в ход информацию об уникальном предложении с коротким сроком действия, предлагайте оперативные сроки доставки продукции в обмен на мгновенную оплату, обращайте внимание покупателя на тот факт, что это последняя модель действующей акции, и т.п. Словом, умело подталкивайте клиента, чтобы оплата последовала здесь и сейчас.Не важно, какой материальный уровень имеет человек. Получить что-то бесплатно приятно даже миллионеру. А что вы можете предложить бесплатного всем своим клиентам? В первую очередь – бесплатную консультацию с по-настоящему ценной информацией и дельными рекомендациями. Пусть даже вы продаете обувь, так расскажите, как правильно за ней ухаживать, какой крем лучше использовать? Расскажите, что вредит моделям? Что крайне нежелательно делать?Учитесь так общаться с потребителем. Будто бы он уже оплатил покупку или подписал контракт. К примеру, именно на этот кондиционер мы предоставляем 3 года гарантии, бесплатную доставку и монтаж. В какой день вы будете дома, чтобы наши ребята могли привезти модель и установить ее?Это всего лишь маленький процент познавательных моментов правильного общения с клиентами и расхваливания личного сервиса да товара. Но и этих секретов вполне достаточно для того, чтобы 98 сделок из 100 успешно закрывались. А какими секретами продаж владеете вы? Поделитесь с нами, пожалуйста, столь ценной информацией?

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