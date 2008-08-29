cyber-bucks.com - Cyber Buck$

Я не админ/владелец проекта
Старт проекта
10.01.2017
Маркетинг-план
Оплатив 15$, вы занимаете место в структуре спонсора, образуя собственную личную структуру, состоящую под вами из 7 уровней, каждый из которых больше предыдущего в 3 раза:
Вы
1 уровень - 3 места
2 уровень - 9 мест
3 уровень - 27 мест
4 уровень - 81 место
5 уровень - 243 места
6 уровень - 729 мест
7 уровень - 2187 мест
Ваша структура может заполняться:
- переливами от прямой рекламы проекта
- переливами от участников, находящихся в структуре выше
- вашими лично приглашенными (затем их приглашенными)
Каждый участник делает оплату места в размере 15$, которые автоматически распределяются по цепочке из 7 участников, находящихся выше него по структуре (по 2$ на одно место). При этом, начисление на каждое место делится на 2 части - 1$ выплачивается участнику, а 1$ выплачивается спонсору (человеку, который пригласил в проект), независимо от того, на каком уровне относительно участника он находится!
Таким образом, вы зарабатываете не только со всех оплаченных мест в вашей личной структуре (даже, если никого не пригласите), но и со всех личных структур ваших приглашенных!
Пригласив 1 человека, вы увеличиваете свои доходы в 2 раза, пригласив двух - в 3 раза... семерых - в восемь раз и так далее! Если вы никого не приглашаете, вы зарабатываете только в пределах своей структуры.
Пример распределения доходов
Допустим, у вас образовалась небольшая структура, где в первой линии два ваших реферала (красным цветом) и один перелив (черным цветом). И третий ваш реферал (зеленым цветом) занял место во втором уровне под вашим первым рефералом. Остальные участники пришли либо переливом, либо от ваших приглашенных. Черным цветом указаны начисления по вашей структуре, а красным и зеленым цветом - это начисления от структур ваших приглашенных (спонсорские 50%).
В данном примере со всех мест структуры первого реферала вам начисляется по 2$ (1$ за заполненное место вашей структуры, и 1$ дублируется от дохода первого реферала). А с мест структуры третьего реферала (зеленым цветом) вам будет начисляться уже по 3$ (1$ за место вашей структуры, 1$ дублируется от дохода первого реферала и еще 1$ дублируется от дохода третьего реферала).
Если в дальнейшем, например, ваш шестой реферал займет место под третьим (зеленым), с мест структуры шестого реферала вам будет автоматически начисляться уже по 4$ с места (вплоть до вашего 7-го уровня)!
Пассивный доход от продления участия
Каждые 6 месяцев участие в проекте продлевается. Стоимость продления составляет 15$, которые распределяются по такому же принципу и приносят вам все больше и больше денег от той же структуры.
Если кто-то из участников не продлевает активность, все его вознаграждения начинает получать его спонсор (если у него продлена активность).
Платежная система:
Perfect Money
Мой вклад:
РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОЕКТЕ