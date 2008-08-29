miheymoney Профессионал

Пол: Мужской Инвестирую в: Доверительное управление Регистрация: 29.08.2008 Сообщений: 1,031 Благодарностей: 673 КП: 0.269

cyber-bucks.com - Cyber Buck$ Я не админ/владелец проекта



Старт проекта 10.01.2017



Маркетинг-план



Оплатив 15$, вы занимаете место в структуре спонсора, образуя собственную личную структуру, состоящую под вами из 7 уровней, каждый из которых больше предыдущего в 3 раза:



Вы

1 уровень - 3 места

2 уровень - 9 мест

3 уровень - 27 мест

4 уровень - 81 место

5 уровень - 243 места

6 уровень - 729 мест

7 уровень - 2187 мест



Ваша структура может заполняться:

- переливами от прямой рекламы проекта

- переливами от участников, находящихся в структуре выше

- вашими лично приглашенными (затем их приглашенными)



Каждый участник делает оплату места в размере 15$, которые автоматически распределяются по цепочке из 7 участников, находящихся выше него по структуре (по 2$ на одно место). При этом, начисление на каждое место делится на 2 части - 1$ выплачивается участнику, а 1$ выплачивается спонсору (человеку, который пригласил в проект), независимо от того, на каком уровне относительно участника он находится!







Таким образом, вы зарабатываете не только со всех оплаченных мест в вашей личной структуре (даже, если никого не пригласите), но и со всех личных структур ваших приглашенных!







Пригласив 1 человека, вы увеличиваете свои доходы в 2 раза, пригласив двух - в 3 раза... семерых - в восемь раз и так далее! Если вы никого не приглашаете, вы зарабатываете только в пределах своей структуры.



Пример распределения доходов



Допустим, у вас образовалась небольшая структура, где в первой линии два ваших реферала (красным цветом) и один перелив (черным цветом). И третий ваш реферал (зеленым цветом) занял место во втором уровне под вашим первым рефералом. Остальные участники пришли либо переливом, либо от ваших приглашенных. Черным цветом указаны начисления по вашей структуре, а красным и зеленым цветом - это начисления от структур ваших приглашенных (спонсорские 50%).







В данном примере со всех мест структуры первого реферала вам начисляется по 2$ (1$ за заполненное место вашей структуры, и 1$ дублируется от дохода первого реферала). А с мест структуры третьего реферала (зеленым цветом) вам будет начисляться уже по 3$ (1$ за место вашей структуры, 1$ дублируется от дохода первого реферала и еще 1$ дублируется от дохода третьего реферала).



Если в дальнейшем, например, ваш шестой реферал займет место под третьим (зеленым), с мест структуры шестого реферала вам будет автоматически начисляться уже по 4$ с места (вплоть до вашего 7-го уровня)!



Пассивный доход от продления участия



Каждые 6 месяцев участие в проекте продлевается. Стоимость продления составляет 15$, которые распределяются по такому же принципу и приносят вам все больше и больше денег от той же структуры.



Если кто-то из участников не продлевает активность, все его вознаграждения начинает получать его спонсор (если у него продлена активность).



Платежная система: Perfect Money



Мой вклад:







РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОЕКТЕ 10.01.2017Оплатив 15$, вы занимаете место в структуре спонсора, образуя собственную личную структуру, состоящую под вами из 7 уровней, каждый из которых больше предыдущего в 3 раза:Вы1 уровень - 3 места2 уровень - 9 мест3 уровень - 27 мест4 уровень - 81 место5 уровень - 243 места6 уровень - 729 мест7 уровень - 2187 местВаша структура может заполняться:- переливами от прямой рекламы проекта- переливами от участников, находящихся в структуре выше- вашими лично приглашенными (затем их приглашенными)Каждый участник делает оплату места в размере 15$, которые автоматически распределяются по цепочке из 7 участников, находящихся выше него по структуре (по 2$ на одно место). При этом, начисление на каждое место делится на 2 части - 1$ выплачивается участнику, а 1$ выплачивается спонсору (человеку, который пригласил в проект), независимо от того, на каком уровне относительно участника он находится!Таким образом, вы зарабатываете не только со всех оплаченных мест в вашей личной структуре (даже, если никого не пригласите), но и со всех личных структур ваших приглашенных!Пригласив 1 человека, вы увеличиваете свои доходы в 2 раза, пригласив двух - в 3 раза... семерых - в восемь раз и так далее! Если вы никого не приглашаете, вы зарабатываете только в пределах своей структуры.Допустим, у вас образовалась небольшая структура, где в первой линии два ваших реферала (красным цветом) и один перелив (черным цветом). И третий ваш реферал (зеленым цветом) занял место во втором уровне под вашим первым рефералом. Остальные участники пришли либо переливом, либо от ваших приглашенных. Черным цветом указаны начисления по вашей структуре, а красным и зеленым цветом - это начисления от структур ваших приглашенных (спонсорские 50%).В данном примере со всех мест структуры первого реферала вам начисляется по 2$ (1$ за заполненное место вашей структуры, и 1$ дублируется от дохода первого реферала). А с мест структуры третьего реферала (зеленым цветом) вам будет начисляться уже по 3$ (1$ за место вашей структуры, 1$ дублируется от дохода первого реферала и еще 1$ дублируется от дохода третьего реферала).Если в дальнейшем, например, ваш шестой реферал займет место под третьим (зеленым), с мест структуры шестого реферала вам будет автоматически начисляться уже по 4$ с места (вплоть до вашего 7-го уровня)!Каждые 6 месяцев участие в проекте продлевается. Стоимость продления составляет 15$, которые распределяются по такому же принципу и приносят вам все больше и больше денег от той же структуры.Если кто-то из участников не продлевает активность, все его вознаграждения начинает получать его спонсор (если у него продлена активность).Perfect Money

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