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cyber-bucks.com - Cyber Buck$

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:45
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 29.08.2008
Сообщений: 1,031
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КП: 0.269
cyber-bucks.com - Cyber Buck$
Я не админ/владелец проекта

Старт проекта 10.01.2017

Маркетинг-план

Оплатив 15$, вы занимаете место в структуре спонсора, образуя собственную личную структуру, состоящую под вами из 7 уровней, каждый из которых больше предыдущего в 3 раза:

Вы
1 уровень - 3 места
2 уровень - 9 мест
3 уровень - 27 мест
4 уровень - 81 место
5 уровень - 243 места
6 уровень - 729 мест
7 уровень - 2187 мест

Ваша структура может заполняться:
- переливами от прямой рекламы проекта
- переливами от участников, находящихся в структуре выше
- вашими лично приглашенными (затем их приглашенными)

Каждый участник делает оплату места в размере 15$, которые автоматически распределяются по цепочке из 7 участников, находящихся выше него по структуре (по 2$ на одно место). При этом, начисление на каждое место делится на 2 части - 1$ выплачивается участнику, а 1$ выплачивается спонсору (человеку, который пригласил в проект), независимо от того, на каком уровне относительно участника он находится!

Нажмите на изображение для увеличения Название: mp.png Просмотров: 4 Размер: 46.4 Кб ID: 176318

Таким образом, вы зарабатываете не только со всех оплаченных мест в вашей личной структуре (даже, если никого не пригласите), но и со всех личных структур ваших приглашенных!

Нажмите на изображение для увеличения Название: tab_doh.jpg Просмотров: 4 Размер: 265.4 Кб ID: 176321

Пригласив 1 человека, вы увеличиваете свои доходы в 2 раза, пригласив двух - в 3 раза... семерых - в восемь раз и так далее! Если вы никого не приглашаете, вы зарабатываете только в пределах своей структуры.

Пример распределения доходов

Допустим, у вас образовалась небольшая структура, где в первой линии два ваших реферала (красным цветом) и один перелив (черным цветом). И третий ваш реферал (зеленым цветом) занял место во втором уровне под вашим первым рефералом. Остальные участники пришли либо переливом, либо от ваших приглашенных. Черным цветом указаны начисления по вашей структуре, а красным и зеленым цветом - это начисления от структур ваших приглашенных (спонсорские 50%).

Нажмите на изображение для увеличения Название: primer.png Просмотров: 3 Размер: 75.2 Кб ID: 176322

В данном примере со всех мест структуры первого реферала вам начисляется по 2$ (1$ за заполненное место вашей структуры, и 1$ дублируется от дохода первого реферала). А с мест структуры третьего реферала (зеленым цветом) вам будет начисляться уже по 3$ (1$ за место вашей структуры, 1$ дублируется от дохода первого реферала и еще 1$ дублируется от дохода третьего реферала).

Если в дальнейшем, например, ваш шестой реферал займет место под третьим (зеленым), с мест структуры шестого реферала вам будет автоматически начисляться уже по 4$ с места (вплоть до вашего 7-го уровня)!

Пассивный доход от продления участия

Каждые 6 месяцев участие в проекте продлевается. Стоимость продления составляет 15$, которые распределяются по такому же принципу и приносят вам все больше и больше денег от той же структуры.

Если кто-то из участников не продлевает активность, все его вознаграждения начинает получать его спонсор (если у него продлена активность).

Платежная система: Perfect Money

Мой вклад:
Нажмите на изображение для увеличения Название: cb.jpg Просмотров: 4 Размер: 20.0 Кб ID: 176323


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miheymoney вне форума  
Старый Сегодня, 19:51
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 107
Благодарностей: 7
КП: 0.023
Re: cyber-bucks.com - Cyber Buck$
Ерунда какаято я так ничего и не понял за счет чего здесь компания зарабатывает чтобы платить деньги? это просто так чтоли как пародия на МММ?
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Midnett вне форума  
Старый Сегодня, 20:01
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Дублин
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.01.2017
Сообщений: 120
Благодарностей: 2
КП: 0.000
Re: cyber-bucks.com - Cyber Buck$
ох, шлачище то...ну вот зачем такое нести
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MarsGood вне форума  
Старый Сегодня, 20:09
#4
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Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 33,739
Благодарностей: 38,555
Записей в блоге: 11
КП: 0.093

награды Волшебный горшочек 
Re: cyber-bucks.com - Cyber Buck$
Они, матрицы, что все от одного админа, уже третья..
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Smirnov Nikolay на форуме  
Старый Сегодня, 20:44
#5
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 2,606
Благодарностей: 280
КП: 0.114
Re: cyber-bucks.com - Cyber Buck$
Цитата:
Сообщение от Smirnov Nikolay Посмотреть сообщение
Они, матрицы, что все от одного админа, уже третья..
Наверное пробует, какая из трех все таки заинтересует людей
__________________
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