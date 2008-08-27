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Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,731 Благодарностей: 545 КП: 0.109

Стартап Legalese привлёк $415000 в программу автоматического создания юрдокументов



Не секрет, что организация своего бизнеса всегда включает в себя работу с юридическими документами. А еще больше этой работы набирается, если вы занимаетесь фандрайзингом. Для компании, которая только начинает свою деятельность, это означает, что будет затрачен огромный объем времени и большие средства на урегулирование юридических моментов.



Расположенный в Сингапуре стартап Лигелиз (Legalese) c помощью своей программы собирается избавить многих новичков от этой головной боли за счет автоматизации, которая будет создавать для вас юридические документы. Пользуясь этой программой пользователь сможет подготовить к подписанию контракт с нуля, пользуясь обычным программным обеспечением типа Word и это будет намного быстрее и дешевле, чем нанимать отдельного юриста в компанию.



И сегодня этот стартап объявил, что он получил финансовое обеспечение в размере 415000 долл. США в рамках обязательств по предоставлению средств от сингапурской венчурной компании Велден Интернейшнл (Walden International).



У стартапа Лигелиз просто грандиозные планы. В отличие от американских юрсервисов в работающих в онлайне Rocket Lawyer или Dragon Law с помощью, которых можно лишь сделать некоторую переработку юридических шаблонов, компания Лигелиз в идёт значительно дальше. В первую очередь, её программа сможет производить переоценку качества написанных юридических документов.



Ниже перечисляется то, что может создать эта программа:



- Специализированный язык программирования (или это будет предметно-ориентированный язык) для юридических контрактов, названный L4.

- "Компилятор" (составитель документов), который преобразует код в юридические документы написанные на простом английском (или это будут и иные языки).

- Поверх языка программирования и составителя документов (компилятора) для различных правовых сценариев устанавливаются приложения. Это будет приложение компании, электронная таблица Google и т.п.



Как работает это приложение? Просто всем пользователям будет необходимо заполнить предлагаемую таблицу и она будет генерировать юридические контракты, которые им будут необходимы.



Таким образом, если вы привлекаете посевное финансирование, то будет необходимо ввести соответствующую информацию о вашей компании и по фирмам, с которые вы имеете дело, а также заполнить таблицу по активам компании.



Далее программа Лигелиза начнет формировать контракты под ваши запросы. Стартап заявляет, что его боты преобразуют эти контракты в PDF-файлы и удаляют их копии, гарантируя конфиденциальность. Участие человека в работе программы исключено.



Более нет необходимости нанимать юристов



"Два из трех предприятий малого бизнеса, которое нуждаются в юридических услугах в реальности не могут нанять себе юриста. Поэтому как говорят - делают сами эту работу за юриста. Они копируют договора у друзей или составляют договора самостоятельно", - так утверждает сооучеридель стартапа г-н Онг Чиа Ли. "Однако использование найденных на стороне шаблонов контрактов рискованно. А вот наши веб-приложения точно помогут самостоятельным пользователям, поскольку они смогут: делать настройку условий контрактов, проверять их содержание, учитывать в тексте детали сторон заключающих контракт, создавать PDF-файлы и даже проставлять подписи сторон".



Господин Чиа Ли ранее работал Экпара-АйДиЭм Венчес (Expara-IDM Ventures) в Сингапуре и JFDI-Asia в 1-м городском акселераторе стартапов.



Стартап Лигелиз был запущен как дочерний проект JFDI-Asia в 2013 году и полностью раскрутился в 2015 году. Как вспоминает г-н Чиа, "Потребность в чем-либо таком как Лигелиз, стала очевидна во время моей работы в JFDI: в пиковые периоды мы делали десятки инвестиций в течение одного месяца. А услуги юридически фирм очень дорого стоят! Мы искали тогда программное обеспечение, которое смогло бы обработать такой объем юридических документов, который был на тот момент у нас, но мы не нашли его на рынке. Соответственно, мы написали некоторые программы сами".



С той поры, этот продукт помог более чем 30 стартапам оформить юридические документы на получение финансирования на общую сумму в размере 1,5 млн долл. США. И например, Лигелиз использовал этот продукт своей разработки, чтобы закрыть свой же раунд финансирования.



"Это то что в Силиконовой долине США называется, как поедание вашего собственного собачьего корма", усмехается г-н Чиа.



Замах на многомиллиардный рынок



Чиа создал фирму вместе с г-ном Вонг Менг Венгом, основателем JFDI и специалистом в области теории вычислительных машин и систем и г-жой Алексис Чан, юристом, которая раньше работала в TSMP Law Corporation и в Rajah & Tann - они являются самыми известными юридическими конторами в Сингапуре.



Чиа заявляет: "После того как мы закроем этот раунд финансирования, часы для нас сразу начнут тикать и будем висеть на крючке: в течение ближайших 12 месяцев наша работа будет состоять в том, чтобы превратить полученный нами капитал в доход, запустить в работу продукт на коммерческой основе, а также увеличить наше конкурентное преимущество".



"Если наши работы завершаться получением дохода, то у нас будет самое наилучшее положение, чтобы привлечь раунд посевного финансирования ещё и в конце 2017 года," добавляет Чиа.



Исполнительный директор компании-спонсора Велден г-жа Ионг Су Пинг утверждает, что возможности огромны, "Рынок юридических услуг сейчас оценивается приблизительно в 400 млрд долл. США и в основном в нём задействован дорогой ручной труд". Она не ссылается - мировой ли это рынок, но по информации консалтинговой фирмы Лигел Трансформейшн Институт (Legal Transformation Institute) озвученная цифра касается рынка США.



Впрочем, несмотря на потенциал компании Лигелиз, г-жа Алексис считает, что боты никогда не смогут полностью заменить юристов. "Этого не произойдет. Я сама как бывший юрист в суде, не жду, что искусственный интеллект сможет заменить юристов в судебных делах. Однако, когда речь идет об оформлении бизнес-контрактов, то малые предприятия предпочитают использовать онлайн-решения по сравнению с традиционными юридическими конторами"





Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5874fe5fccbe5 Не секрет, что организация своего бизнеса всегда включает в себя работу с юридическими документами. А еще больше этой работы набирается, если вы занимаетесь фандрайзингом. Для компании, которая только начинает свою деятельность, это означает, что будет затрачен огромный объем времени и большие средства на урегулирование юридических моментов.Расположенный в Сингапуре стартап Лигелиз (Legalese) c помощью своей программы собирается избавить многих новичков от этой головной боли за счет автоматизации, которая будет создавать для вас юридические документы. Пользуясь этой программой пользователь сможет подготовить к подписанию контракт с нуля, пользуясь обычным программным обеспечением типа Word и это будет намного быстрее и дешевле, чем нанимать отдельного юриста в компанию.И сегодня этот стартап объявил, что он получил финансовое обеспечение в размере 415000 долл. США в рамках обязательств по предоставлению средств от сингапурской венчурной компании Велден Интернейшнл (Walden International).У стартапа Лигелиз просто грандиозные планы. В отличие от американских юрсервисов в работающих в онлайне Rocket Lawyer или Dragon Law с помощью, которых можно лишь сделать некоторую переработку юридических шаблонов, компания Лигелиз в идёт значительно дальше. В первую очередь, её программа сможет производить переоценку качества написанных юридических документов.Ниже перечисляется то, что может создать эта программа:- Специализированный язык программирования (или это будет предметно-ориентированный язык) для юридических контрактов, названный L4.- "Компилятор" (составитель документов), который преобразует код в юридические документы написанные на простом английском (или это будут и иные языки).- Поверх языка программирования и составителя документов (компилятора) для различных правовых сценариев устанавливаются приложения. Это будет приложение компании, электронная таблица Google и т.п.Как работает это приложение? Просто всем пользователям будет необходимо заполнить предлагаемую таблицу и она будет генерировать юридические контракты, которые им будут необходимы.Таким образом, если вы привлекаете посевное финансирование, то будет необходимо ввести соответствующую информацию о вашей компании и по фирмам, с которые вы имеете дело, а также заполнить таблицу по активам компании.Далее программа Лигелиза начнет формировать контракты под ваши запросы. Стартап заявляет, что его боты преобразуют эти контракты в PDF-файлы и удаляют их копии, гарантируя конфиденциальность. Участие человека в работе программы исключено."Два из трех предприятий малого бизнеса, которое нуждаются в юридических услугах в реальности не могут нанять себе юриста. Поэтому как говорят - делают сами эту работу за юриста. Они копируют договора у друзей или составляют договора самостоятельно", - так утверждает сооучеридель стартапа г-н Онг Чиа Ли. "Однако использование найденных на стороне шаблонов контрактов рискованно. А вот наши веб-приложения точно помогут самостоятельным пользователям, поскольку они смогут: делать настройку условий контрактов, проверять их содержание, учитывать в тексте детали сторон заключающих контракт, создавать PDF-файлы и даже проставлять подписи сторон".Господин Чиа Ли ранее работал Экпара-АйДиЭм Венчес (Expara-IDM Ventures) в Сингапуре и JFDI-Asia в 1-м городском акселераторе стартапов.Стартап Лигелиз был запущен как дочерний проект JFDI-Asia в 2013 году и полностью раскрутился в 2015 году. Как вспоминает г-н Чиа, "Потребность в чем-либо таком как Лигелиз, стала очевидна во время моей работы в JFDI: в пиковые периоды мы делали десятки инвестиций в течение одного месяца. А услуги юридически фирм очень дорого стоят! Мы искали тогда программное обеспечение, которое смогло бы обработать такой объем юридических документов, который был на тот момент у нас, но мы не нашли его на рынке. Соответственно, мы написали некоторые программы сами".С той поры, этот продукт помог более чем 30 стартапам оформить юридические документы на получение финансирования на общую сумму в размере 1,5 млн долл. США. И например, Лигелиз использовал этот продукт своей разработки, чтобы закрыть свой же раунд финансирования."Это то что в Силиконовой долине США называется, как поедание вашего собственного собачьего корма", усмехается г-н Чиа.Чиа создал фирму вместе с г-ном Вонг Менг Венгом, основателем JFDI и специалистом в области теории вычислительных машин и систем и г-жой Алексис Чан, юристом, которая раньше работала в TSMP Law Corporation и в Rajah & Tann - они являются самыми известными юридическими конторами в Сингапуре.Чиа заявляет: "После того как мы закроем этот раунд финансирования, часы для нас сразу начнут тикать и будем висеть на крючке: в течение ближайших 12 месяцев наша работа будет состоять в том, чтобы превратить полученный нами капитал в доход, запустить в работу продукт на коммерческой основе, а также увеличить наше конкурентное преимущество"."Если наши работы завершаться получением дохода, то у нас будет самое наилучшее положение, чтобы привлечь раунд посевного финансирования ещё и в конце 2017 года," добавляет Чиа.Исполнительный директор компании-спонсора Велден г-жа Ионг Су Пинг утверждает, что возможности огромны, "Рынок юридических услуг сейчас оценивается приблизительно в 400 млрд долл. США и в основном в нём задействован дорогой ручной труд". Она не ссылается - мировой ли это рынок, но по информации консалтинговой фирмы Лигел Трансформейшн Институт (Legal Transformation Institute) озвученная цифра касается рынка США.Впрочем, несмотря на потенциал компании Лигелиз, г-жа Алексис считает, что боты никогда не смогут полностью заменить юристов. "Этого не произойдет. Я сама как бывший юрист в суде, не жду, что искусственный интеллект сможет заменить юристов в судебных делах. Однако, когда речь идет об оформлении бизнес-контрактов, то малые предприятия предпочитают использовать онлайн-решения по сравнению с традиционными юридическими конторами"Перевод специально для mmgp.ru источник

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