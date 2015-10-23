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#1
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Любитель
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 573
Благодарностей: 69
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Стартап Knightscope, создавший шопо-копа, начал "мини-IPO".
Knightscope – стартап, создавший робота для охраны торговых центров и общественных мест, напоминающего по внешнему виду Далека из сериала «Доктор Кто», решил прибегнуть к новой разновидности финансирования “мини-IPO”.
Этот вариант публичного предложения частных компаний, который еще называют Regulation A+, вступил в законную силу около года назад и предоставляет стартапам возможность получить капитал от любого инвестора. В основном эти стартапы финансируются краудфандингом с долей уставного капитала и это должно дать публике больше инвестиционных возможностей, чем те, которые доступны на публичном рынке.
До сих пор Knightscope привлек около $15 млн. в серии A и B раундов и теперь стремится привлечь дополнительно $20 млн. при предварительной оценке $80 млн. Так что теперь при минимальном вложении в $999 вы можете получить долю в этой компании из Силиконовой долины.
Почему IPO вместо традиционного венчурного маршрута? Knightscope создает технологии для мониторинга безопасности в общественных местах. Хотя стартап начал с вой путь с венчурным капиталом раньше, сейчас исполнительный директор Knightscope Уильям Сантана Ли считает, что большинству венчурных инвесторов не хватает необходимого опыта в безопасности, чтобы понять сферу, в которой работает стартап.
“Большинство венчурных капиталистов не владеет опытом и репутацией в области физической безопасности, правоохранительных органов, робототехники и масштабного оборудования, хотя среди них есть много умных людей.”
Компания сообщает, что уже более 2000 человек выразили заинтересованность в инвестировании, в результате чего общая сумма на данный момент перевалила за $65 млн.
Хотя это пока не реальные деньги, просто обещания, и первый уровень Regulation A+ позволяет собрать только $20 млн. инвестиций, а максимальная сумма на втором уровне только $50 млн., этот тип краудфандинга демонстрирует потенциал в возможности помочь небольшим компаниям получить необходимые средства помимо традиционного венчурного капитала.
Но есть потенциальный недостаток в Reg А +. Неинформированные инвесторы с меньшими денежными резервами, чем богатые венчурные капиталисты, более чувствительны к потере инвестиций.
Пока новый источник финансирования выглядит хорошо. Около 147 заявок на Regulation A+ было подано с общей целью $2,6 млрд., из них одобрены 81, с суммой примерно $1,5 млрд. по данным Комиссии по ценным бумагам и биржам.
Knightscope был основан не просто для создания комплексов безопасности общественных мест в будущем, но и как потенциальная технология прогнозирования и предотвращения преступлений новое финансирование будет использоваться, чтобы помочь разработать оружие и технологии обнаружения для предотвращения в будущем массовых расстрелов и других трагедий в общественных местах.
Деньги также помогут продажам по всей стране. Роботы Knightscope уже дежурят в нескольких местах Калифорнии, включая арену «Сакраменто Кингз», кампус Майкрософт и торговый центр Westfield Valley Fair в Сан-Хосе.
Переведено специально для форума mmgp: https://techcrunch.com/2017/01/10/at...isreplacement/
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