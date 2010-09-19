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Стартап Scandit привлек $7,5 млн для универсального сервиса сканирования штрих-кодов

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Стартап Scandit привлек $7,5 млн для универсального сервиса сканирования штрих-кодов


Стартап Scandit, разработавший программное обеспечение для сканирования штрих-кодов с помощью различных мобильных устройств, привлек $7,5 млн. в первом инвестиционном раунде от венчурной компании Atomico, которая принадлежит соучредителю Skype Никласу Зеннстрему.

Основанный в Швейцарии в 2009 году выпускниками знаменитых университетов MIT, ETH Zurich и IBM Research, Scandit обеспечивает различные предприятия специальным программным обеспечением, которое позволяет работникам и потребителям сканировать штрих-коды с помощью любого мобильного приложения, используя смартфоны, планшеты и другие носимые устройства. Данную технологию многие компании успешно используют для управления запасами на складах, подтверждения доставки грузов, а также ввода данных.


Представители стартапа утверждают, что имеют тысячи клиентов из индустрии логистики, сферы здравоохранения, розничной торговли, производства и многих других отраслей, среди которых Verizon, GE Healthcare, Home Depot, Macys и Shell.

Ранее Scandit привлек $5,5 млн. финансирования. Сейчас компания заявляет, что станет использовать полученные новые инвестиции для дальнейшего развития своей платформы и облачных сервисов. Кроме того, стартап также планирует открыть и новые представительства по всей территории Европы и США.

Участие знаменитого инвестиционного фонда Atomico является большим успехом для Scandit, поскольку данная венчурная фирма имеет в своем составе ряд заметных инвесторов и консультантов, а также множество известных имен в своем портфеле, включая Supercell, Skype, TrueCaller, Viagogo, Rdio и Jawbone.

"То, что Самуэль Мюллер (генеральный директор и один из основателей Scandit) и его команда смогли достичь, является свидетельством удачного сочетания исключительного продукта и профессиональной работы всей команды", — отметил управляющий партнер Atomico Тедди Варди. "Они создали такую мощную и успешную компанию, которая, благодаря своей передовой технологии, готова к дальнейшей глобальной экспансии и сможет стать мировым лидером в данной индустрии".

Перевод специально для форума MMGP.ru

http://venturebeat.com/2017/01/10/sc...-form-atomico/

https://text.ru/antiplagiat/5874fd1dd64b7
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