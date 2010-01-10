Modzhin2510 Интересующийся

Имя: Данил Пол: Мужской Адрес: Украина Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 10.01.2017 Сообщений: 100 Благодарностей: 0 КП: 0.000

Как придти к успеху?





У него были отличная работа, красавица жена и умница сын, деньги и модное спортивное хобби, но окружающая реальность стала незаметно расплываться: Дэн чувствовал себя уставшим, жизнь казалась бессмысленной и вставать утром с постели становилось все сложнее. Жена, поглядев на мужа-развалину, увлеклась другим человеком.



Алкоголь не помогал забыться. Взрослый мужчина запирался в своем кабинете и рыдал перед каждым совещанием.



Он был на грани суицида, когда до него вдруг дошло, что, как говорил Остап Бендер, спасение утопающих — дело рук самих утопающих (не знаем, читал ли бизнес-гуру эту великую книгу, но надеемся, да).



Дэн взял себя в руки и вытащил на поверхность жизни за миг до того, как окончательно уйти на дно. «Газета.Ru» предлагает познакомиться с самыми яркими его прозрениями и рекомендациями — и помнить, что, даже если вы не станете сверхуспешным человеком, вы всегда можете написать хорошую книгу о том, как все-таки стали.



Прилагайте экстремальные усилия





1. Старайтесь никого ни в чем не винить. Недалекие люди осознают свою никчемность, поэтому они так раздражительны и рвутся указывать на чужие ошибки. Они стараются вызвать у других чувство неполноценности в надежде отвлечь внимание от собственной удручающей посредственности. Никогда никого ни в чем не вините. Это плохая привычка.



2. Не тратьте силы на то, что не важно. Далеко не все нужно делать, забыв про сон. Если вы наемный работник, то обязаны ходить на работу определенное количество часов. Вы не можете это изменить. Зато можете сократить время на просмотр телевизора, встречи и все остальное, что мешает вам достичь своих целей. Замените развлечения действиями, которые продвигают вас вперед.



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3. Не позволяйте себе терзаться сомнениями. Вы живете ради того, чтобы достигать успехов. Перестаньте сравнивать текущие проблемы с последними 18 неудачами. Все они разные. Да и вы изменились. Запомните: вся ваша жизнь была тренировочной площадкой для того, чтобы вы поймали удачу за хвост прямо сейчас. Почему вы должны в этом сомневаться? Прекратите ныть и начните бороться.



4. Спросите себя: «Что я могу сделать лучше в следующий раз?» И сделайте это в следующий раз. Если в течение 10–20 лет непрестанно работать над собой, вы точно станете лучше. Еще один важный шаг на пути к свершениям — не сделать какую-нибудь глупость. Так что учитесь на своих ошибках и используйте эти уроки.



5. Активно проводите время, занимаясь тем, что заряжает вас энтузиазмом (например, займитесь наконец спортом!). Жить мгновением — значит жить на пределе возможностей. Психологическая подготовка во многом обусловлена физической. Так что сразитесь с кем-нибудь на ринге или займитесь бегом, если борьба кажется вам чересчур жестоким видом спорта. Физические нагрузки значительно улучшают психологический настрой.



6. Попросите прощения у себя и окружающих за плохое отношение. Сделайте это один-два раза, и вы очень быстро избавитесь от хандры. Начав искренне просить прощения за негативное влияние на окружающих, вы научитесь не ныть, а побеждать.



Раздвиньте границы своих возможностей





7. Определите, какие страхи сковывают ваши действия. Чтобы расширить пределы своих возможностей, нужно сначала осознать, с чем имеешь дело, что пугает вас, что вы боитесь признавать. Успех приходит тогда, когда вы смотрите своим страхам прямо в лицо и признаете свои слабости.



8. Заставляйте себя прилагать дополнительные усилия, даже если это кажется невозможным. Вы можете думать, что отдаетесь делу на все 100%, но вряд ли это так. Откровенно говоря, так не бывает. Это чистые выдумки. Приложить дополнительное усилие — значит совершить еще одно необходимое действие. Это боль, которую вы готовы терпеть, пока не получите то, что хотите.



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9. Не беспокойтесь о том, что подумают другие. Прислушиваться к чужому мнению — вот первая причина поражения. Вы готовы пожертвовать своим будущим в угоду глупому критику?



Нелепо быть так сильно озабоченными тем, что о нас подумают люди. Почему бы не перестать притворяться великолепным, а просто взять и стать им?



10. Сознательно выбирайте сложные ситуации, которые вполне могут обернуться неудачей. Любой может стать победителем, когда победа дается легко. Это не вызов. Однако именно так поступает большинство из нас: мы побеждаем, если не требуется прилагать много усилий. Если же вы хотите раздвинуть границы своих возможностей, вам нужно смириться с вероятностью неудачи. И многим рискнуть.



11. Ставьте все под сомнение. Если вы оказались в каких-то обстоятельствах, это еще не значит, что именно так все и должно быть. Это говорит лишь о том, как обстоит дело сейчас. Раздвинуть границы возможностей — значит увидеть ситуацию такой, какова она есть, и подвергнуть ее сомнению. Бросить вызов реальности. Поверить в то, что ваша воля сильнее обстоятельств.



Завершите гонку



12. Приготовьтесь к долгому пути. Поддерживайте себя в хорошей психологической, физической и финансовой форме. Вносите вклад в свою мечту, думая о долгосрочных последствиях своих действий. Не делайте того, что не пройдет проверку временем.



13. Вы можете падать по пути, но всегда поднимайтесь. Не отчаивайтесь из-за неудач. Вы можете пострадать, такое случается. Но чем чаще вы падаете, тем быстрее нужно подниматься. Каким бы ни был ущерб, вы выживете. Даже в самых неблагоприятных, немыслимых обстоятельствах.



14. Важно не то, каким будет следующий шаг; важно идти вперед. Если вы действуете правильно, просто делайте следующий шаг. Перестать делать что-то правильное раньше, чем ваши действия дадут результат, все равно что допустить ошибку.



15. Все, кто участвует в гонке, устали так же, как и вы. Если вы все еще продолжаете бороться, оглянитесь вокруг: люди испытывают такие же чувства. Им ничуть не проще. Да и вам не сложнее, чем им. Просто осознайте боль и решите, что жажда успеха сильнее, чем желание избежать боли.



Планируйте свой успех





16. Планируйте работать даже больше, чем можно себе представить. Вам не обязательно переезжать в Кению, чтобы потеть под жарким солнцем, готовясь побить мировой рекорд, но, возможно, вам придется провести десяток бессонных ночей, пока дойдете до финиша. Свой путь нужно планировать. Успех и размеренная жизнь несовместимы. Чтобы стать успешным, нужны экстремальные усилия, а не обычная 40-часовая рабочая неделя. Нужно планировать работать больше, чем можно себе представить, а затем удваивать усилия.



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17. План должен быть не просто нацеленным на победу, он должен быть дерзким. Нужно не просто работать, надеясь на успех, а планировать победить. Это не имеет отношения к случайному успеху или везению.



Большинство из нас живет защищаясь: работает ровно столько, сколько нужно, чтобы оплачивать счета и ездить в отпуск каждый год.



Мы беремся за работу, которая повышает нашу способность выжить, но при этом лишает шансов жить по-настоящему. Мыслите масштабно. Меняйте мир.Суровая дисциплина начинается с плана.



18. Планируйте работать не в центре внимания. Вы не можете планировать победу, если стараетесь обратить на себя внимание.

Этот трудный, но очень важный урок нужно усвоить, если вы собираетесь достичь выдающегося успеха. Выглядеть впечатляюще и производить впечатление не одно и то же. Вы можете потратить впустую годы, создавая видимость успешности. Это очень отвлекает от цели. Просто будьте великолепны — и люди вас заметят. Обещаем.



19. Планируйте потерпеть одно-два поражения на пути к победе. Так происходит чаще всего. Если у вас все получилось с первого раза, задайте себе вопрос, достаточно ли амбициозной была ваша цель.



Все достаточно просто стоит лиш постараться ! На самом деле все мы знаем, как стать успешными. Для этого нужно всего лишь не ныть и много, очень много работать. Но это короткий путь к победе, а есть еще и длинный, такой, например, какой прошел Дэн Вальдшмидт — американский бизнес-коуч, маркетолог и автор книги «Будь лучшей версией себя». Прежде чем стать гуру самоспасения, Вальдшмидт прошел через типичный кризис 30-летия (только, как вундеркинд, раньше, в 25 лет).У него были отличная работа, красавица жена и умница сын, деньги и модное спортивное хобби, но окружающая реальность стала незаметно расплываться: Дэн чувствовал себя уставшим, жизнь казалась бессмысленной и вставать утром с постели становилось все сложнее. Жена, поглядев на мужа-развалину, увлеклась другим человеком.Алкоголь не помогал забыться. Взрослый мужчина запирался в своем кабинете и рыдал перед каждым совещанием.Он был на грани суицида, когда до него вдруг дошло, что, как говорил Остап Бендер, спасение утопающих — дело рук самих утопающих (не знаем, читал ли бизнес-гуру эту великую книгу, но надеемся, да).Дэн взял себя в руки и вытащил на поверхность жизни за миг до того, как окончательно уйти на дно. «Газета.Ru» предлагает познакомиться с самыми яркими его прозрениями и рекомендациями — и помнить, что, даже если вы не станете сверхуспешным человеком, вы всегда можете написать хорошую книгу о том, как все-таки стали.Прилагайте экстремальные усилия1. Старайтесь никого ни в чем не винить. Недалекие люди осознают свою никчемность, поэтому они так раздражительны и рвутся указывать на чужие ошибки. Они стараются вызвать у других чувство неполноценности в надежде отвлечь внимание от собственной удручающей посредственности. Никогда никого ни в чем не вините. Это плохая привычка.2. Не тратьте силы на то, что не важно. Далеко не все нужно делать, забыв про сон. Если вы наемный работник, то обязаны ходить на работу определенное количество часов. Вы не можете это изменить. Зато можете сократить время на просмотр телевизора, встречи и все остальное, что мешает вам достичь своих целей. Замените развлечения действиями, которые продвигают вас вперед.Как победить котиков в интернетеТайм-менеджмент для ленивых. 3 шага за 3 дня«Газета.Ru» решила открыть вам секрет: 3 шага за три дня любого, даже самого ленивого из нас, научат успешному тайм-менеджменту... →3. Не позволяйте себе терзаться сомнениями. Вы живете ради того, чтобы достигать успехов. Перестаньте сравнивать текущие проблемы с последними 18 неудачами. Все они разные. Да и вы изменились. Запомните: вся ваша жизнь была тренировочной площадкой для того, чтобы вы поймали удачу за хвост прямо сейчас. Почему вы должны в этом сомневаться? Прекратите ныть и начните бороться.4. Спросите себя: «Что я могу сделать лучше в следующий раз?» И сделайте это в следующий раз. Если в течение 10–20 лет непрестанно работать над собой, вы точно станете лучше. Еще один важный шаг на пути к свершениям — не сделать какую-нибудь глупость. Так что учитесь на своих ошибках и используйте эти уроки.5. Активно проводите время, занимаясь тем, что заряжает вас энтузиазмом (например, займитесь наконец спортом!). Жить мгновением — значит жить на пределе возможностей. Психологическая подготовка во многом обусловлена физической. Так что сразитесь с кем-нибудь на ринге или займитесь бегом, если борьба кажется вам чересчур жестоким видом спорта. Физические нагрузки значительно улучшают психологический настрой.6. Попросите прощения у себя и окружающих за плохое отношение. Сделайте это один-два раза, и вы очень быстро избавитесь от хандры. Начав искренне просить прощения за негативное влияние на окружающих, вы научитесь не ныть, а побеждать.Раздвиньте границы своих возможностей7. Определите, какие страхи сковывают ваши действия. Чтобы расширить пределы своих возможностей, нужно сначала осознать, с чем имеешь дело, что пугает вас, что вы боитесь признавать. Успех приходит тогда, когда вы смотрите своим страхам прямо в лицо и признаете свои слабости.8. Заставляйте себя прилагать дополнительные усилия, даже если это кажется невозможным. Вы можете думать, что отдаетесь делу на все 100%, но вряд ли это так. Откровенно говоря, так не бывает. Это чистые выдумки. Приложить дополнительное усилие — значит совершить еще одно необходимое действие. Это боль, которую вы готовы терпеть, пока не получите то, что хотите.Почему умные люди меняют профессию во время кризисаНужно ли вам сменить профессию. Тест«Газета.Ru» выяснила, почему умные люди меняют жизнь во время кризиса, и разработала тест для тех, кто, кажется, хотел бы сменить работу и... →9. Не беспокойтесь о том, что подумают другие. Прислушиваться к чужому мнению — вот первая причина поражения. Вы готовы пожертвовать своим будущим в угоду глупому критику?Нелепо быть так сильно озабоченными тем, что о нас подумают люди. Почему бы не перестать притворяться великолепным, а просто взять и стать им?10. Сознательно выбирайте сложные ситуации, которые вполне могут обернуться неудачей. Любой может стать победителем, когда победа дается легко. Это не вызов. Однако именно так поступает большинство из нас: мы побеждаем, если не требуется прилагать много усилий. Если же вы хотите раздвинуть границы своих возможностей, вам нужно смириться с вероятностью неудачи. И многим рискнуть.11. Ставьте все под сомнение. Если вы оказались в каких-то обстоятельствах, это еще не значит, что именно так все и должно быть. Это говорит лишь о том, как обстоит дело сейчас. Раздвинуть границы возможностей — значит увидеть ситуацию такой, какова она есть, и подвергнуть ее сомнению. Бросить вызов реальности. Поверить в то, что ваша воля сильнее обстоятельств.Завершите гонку12. Приготовьтесь к долгому пути. Поддерживайте себя в хорошей психологической, физической и финансовой форме. Вносите вклад в свою мечту, думая о долгосрочных последствиях своих действий. Не делайте того, что не пройдет проверку временем.13. Вы можете падать по пути, но всегда поднимайтесь. Не отчаивайтесь из-за неудач. Вы можете пострадать, такое случается. Но чем чаще вы падаете, тем быстрее нужно подниматься. Каким бы ни был ущерб, вы выживете. Даже в самых неблагоприятных, немыслимых обстоятельствах.14. Важно не то, каким будет следующий шаг; важно идти вперед. Если вы действуете правильно, просто делайте следующий шаг. Перестать делать что-то правильное раньше, чем ваши действия дадут результат, все равно что допустить ошибку.15. Все, кто участвует в гонке, устали так же, как и вы. Если вы все еще продолжаете бороться, оглянитесь вокруг: люди испытывают такие же чувства. Им ничуть не проще. Да и вам не сложнее, чем им. Просто осознайте боль и решите, что жажда успеха сильнее, чем желание избежать боли.Планируйте свой успех16. Планируйте работать даже больше, чем можно себе представить. Вам не обязательно переезжать в Кению, чтобы потеть под жарким солнцем, готовясь побить мировой рекорд, но, возможно, вам придется провести десяток бессонных ночей, пока дойдете до финиша. Свой путь нужно планировать. Успех и размеренная жизнь несовместимы. Чтобы стать успешным, нужны экстремальные усилия, а не обычная 40-часовая рабочая неделя. Нужно планировать работать больше, чем можно себе представить, а затем удваивать усилия.6 способов вернуть уверенность в собственных силахКак перестать сомневаться в себе«Газета.Ru» выяснила, что нужно делать, чтобы перестать сомневаться и стать наконец уверенным в себе человеком. →17. План должен быть не просто нацеленным на победу, он должен быть дерзким. Нужно не просто работать, надеясь на успех, а планировать победить. Это не имеет отношения к случайному успеху или везению.Большинство из нас живет защищаясь: работает ровно столько, сколько нужно, чтобы оплачивать счета и ездить в отпуск каждый год.Мы беремся за работу, которая повышает нашу способность выжить, но при этом лишает шансов жить по-настоящему. Мыслите масштабно. Меняйте мир.Суровая дисциплина начинается с плана.18. Планируйте работать не в центре внимания. Вы не можете планировать победу, если стараетесь обратить на себя внимание.Этот трудный, но очень важный урок нужно усвоить, если вы собираетесь достичь выдающегося успеха. Выглядеть впечатляюще и производить впечатление не одно и то же. Вы можете потратить впустую годы, создавая видимость успешности. Это очень отвлекает от цели. Просто будьте великолепны — и люди вас заметят. Обещаем.19. Планируйте потерпеть одно-два поражения на пути к победе. Так происходит чаще всего. Если у вас все получилось с первого раза, задайте себе вопрос, достаточно ли амбициозной была ваша цель.Все достаточно просто стоит лиш постараться !

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__________________ Последний раз редактировалось Modzhin2510; Сегодня в 19:21 .