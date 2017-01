Tigrenish



Имя: Виталий Пол: Мужской Адрес: Украина Регистрация: 27.09.2011 Сообщений: 4,186 Благодарностей: 1,724 КП: 0.406

награды

Компания Valeant продала часть бизнеса на сумму в $2,2 млрд для выплаты долгов

Канадский производитель лекарств Valeant Pharmaceuticals International, продает свой бизнес по лечению рака Dendreon, и еще три бренда по уходу за кожей, за $2,2 млрд из-за долговых проблем в размере $30 млрд.



Информация вызвала небольшой ажиотаж у инвесторов и цена акций выросла на 15%, до отметки в $17,65.





Таким образом, компания пытается вернуть доверие инвесторов. За прошлый год стоимость акций упала более чем на 90%, после раскрытия конфиденциальной информации о работе с сетью аптек, для увеличения продаж собственных препаратов.



Сейчас происходит большое количество расследований, связанных с производителем лекарств из Квебека. В том числе и со стороны "Комиссии по ценным бумагам".



Три бренда по уходу за кожей CeraVe, AcneFree и Ambi от Valeant, были выкуплены брендом L'Oreal за $1,3 млрд.



Бизнес по лечению рака Dendreon, ушел во владением китайской компании Sanpower Group Co Ltd , за $819,9 млн.



Стоит отметить, что во время покупки Dendreon, в 2015 году, компания уже на тот момента была банкротов. Valeant заплатил за "неудачный" бизнес, порядка $300 млн.



Главный исполнительный директор Valeant, Джосеф Папа, прокомментировал ситуацию и указал, что компания будет придерживаться новой стратегии развития бизнеса, для выхода из кризиса и оплаты всех имеющихся долгов.



Пока это один из очень важных и немногих шагов, для выхода бизнеса из сложившейся ситуации. Аналитик из Mizuho Securities USA, Ирина Кффлер, также считает, что в скором времени Valeant лишится и своего стоматологического бизнеса.



CeraVe основана в 2005 году, и является одним из самых быстро растущих брендов по уходу за кожей в США. В L'Oreal считают, что такое приобретение может позволить усилить свои позиции на рынке чистящих и увлажняющих средств, а также товаров для детей.



При этом AcneFree обеспечивает лечение угревых высыпаний и выпускает продукцию для очистки кожи. Ambi в свою очередь выпускает продукты для лечения темных пятен и осветления кожи.



Перевод специально для MMGP.ru



Канадский производитель лекарств Valeant Pharmaceuticals International, продает свой бизнес по лечению рака Dendreon, и еще три бренда по уходу за кожей, за $2,2 млрд из-за долговых проблем в размере $30 млрд.Информация вызвала небольшой ажиотаж у инвесторов и цена акций выросла на 15%, до отметки в $17,65.Таким образом, компания пытается вернуть доверие инвесторов. За прошлый год стоимость акций упала более чем на 90%, после раскрытия конфиденциальной информации о работе с сетью аптек, для увеличения продаж собственных препаратов.Сейчас происходит большое количество расследований, связанных с производителем лекарств из Квебека. В том числе и со стороны "Комиссии по ценным бумагам".Три бренда по уходу за кожей CeraVe, AcneFree и Ambi от Valeant, были выкуплены брендом L'Oreal за $1,3 млрд.Бизнес по лечению рака Dendreon, ушел во владением китайской компании Sanpower Group Co Ltd , за $819,9 млн.Стоит отметить, что во время покупки Dendreon, в 2015 году, компания уже на тот момента была банкротов. Valeant заплатил за "неудачный" бизнес, порядка $300 млн.Главный исполнительный директор Valeant, Джосеф Папа, прокомментировал ситуацию и указал, что компания будет придерживаться новой стратегии развития бизнеса, для выхода из кризиса и оплаты всех имеющихся долгов.Пока это один из очень важных и немногих шагов, для выхода бизнеса из сложившейся ситуации. Аналитик из Mizuho Securities USA, Ирина Кффлер, также считает, что в скором времени Valeant лишится и своего стоматологического бизнеса.CeraVe основана в 2005 году, и является одним из самых быстро растущих брендов по уходу за кожей в США. В L'Oreal считают, что такое приобретение может позволить усилить свои позиции на рынке чистящих и увлажняющих средств, а также товаров для детей.При этом AcneFree обеспечивает лечение угревых высыпаний и выпускает продукцию для очистки кожи. Ambi в свою очередь выпускает продукты для лечения темных пятен и осветления кожи.

Инвестируй в лучшие стартапы Рунета! На правах рекламы

Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top

Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)

Bestinvestor.ru - Как инвестировать и получить максимальную прибыль?

Я работаю с Hyip-Cruiser.com - Рефбэк до 5000%, страховки, бонусы, страховки, компенсации __________________