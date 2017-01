myhyipsnet Профессионал

Vianemo - vianemo.net Старт 10/01/2017



языки: EN



Новый проект: Vianemo

Я не админ!





Описание программы

Цитата:

Vianemo - financial services company with a long history. Our company strives to make the most of our opportunities that we have when managing our clients assets. The Foundation Vianemo consists of a mechanism of cross-insurance, which allows all our clients to protect their assets, even if the world collapses.

Перевод с Google: (RU)

Цитата: Vianemo - финансовая компания с долгой историей. Наша компания стремится сделать большую часть наших возможностей, которые мы имеем при управлении нашим клиентам активов. Фонд Vianemo состоит из механизма перекрестного страхования, что позволяет всем нашим клиентам защитить свои активы, даже если мир рухнет. + Информация о компании

Цитата: + Company name: VIANEMO LTD

+ Address: 272 Bath Street, Glasgow, Scotland, G2 4JR

+ Company number: SC551494

+ Email: support@vianemo.net + Планы: 4% daily for 30 days, 1.34% daily for 120 days (Principal included) / 1.14% for 180 days / 1.07% daily for 270 days / 1.1% for 360 days (Principal Back)





Цитата: * Принимает: BitCoin, AdvCash.

* Минимальный депозит: 10$ / 300000$

* Реф. программа: 10%/2%/1%

* DDoS защита: DDOS-GUARD

* Скрипт: H-Script - Licensed

* SSL: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA - Valid from Thu, 05 Jan 2017 00:00:00 GMT - Fri, 05 Jan 2018 23:59:59 GMT

* Выплаты: Instant

+ Whois

Цитата: Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS2.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS3.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS4.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS5.DDOS-GUARD.NET



IP Address: - 186.2.161.59 is hosted on a dedicated server

IP Location: - Guayas - Guayaquil - Ddos-guard Ecuador



Registrar: NAMECHEAP INC.

Domain: Created on 2017-01-05 - Expires on 2018-01-05 - Updated on 2017-01-05

+ Мой вклад:

Цитата: Amount: 200$

Date Time: January 10 @ 09:41 PM

Hash:32c6302e53e934b65005d414cf6eef8fb5baa2eacc35f 0c81d35760acc6ea711

https://blockchain.info/tx/32c6302e5...35760acc6ea711

>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

