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Сооснователь LinkedIn основал фонд на $27 млн для изучения искусственного интеллекта

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Сооснователь LinkedIn основал фонд на $27 млн для изучения искусственного интеллекта

Сооснователь LinkedIn Реид Хоффман и компания Omidyar Network основали новый фонд на $27 млн для поддержки исследований социального влияния искусственного интеллекта, а также развитие данной области.

Основные инвестиции были вложены идеологами фонда Хоффманом и Omidyar, каждый выделил по $10 млн. Основатели Knight Foundation, Джон С. и Джеймс Л. внесли более $5 млн. Остальная сумма была получена от Джеймса Паллотта - инвестора, который основал Raptor Group; и фонда "William and Flora Hewlett Foundation".

Предполагается, что основными исследовательскими лабораториями, которые будут заниматься этим направлением, станут MIT Media Lab и Гарвардский центр Интернета и общества Беркмана Клейна. В качестве исследований, будет осуществляться поиск возможного применения искусственного интеллекта в гуманитарных и социальных науках, а также для других дисциплин.

Учредители надеются на рост размера фонда по мере увеличения числа заинтересованных инвесторов.

По словам Альберто Ибаргьюна, президента Knight Foundation:"В будущем, искусственный интеллект будет влиять на все аспекты жизни людей, во всем мире".

Джои Ито, директор MIT Media Lab, подчеркнул тот факт, что AI уже может влиять на усиление или изменение предрассудков человека. Подобное влияние может помочь в значительной мере изменять поведения человека.

Новый фонд может столкнутся с высоким уровнем конкуренции, от всемирно известных компаний таких как Microsoft, Amazon, Apple, Google, Facebook и IBM, уже давно занимающихся разработкой и исследованиями в области искусственного интеллекта.

Покровители фонда уже подтвердили свою заинтересованность во взаимодействии и сотрудничестве с существующими научно-исследовательскими центрами. В качестве доказательства, 10 июля 2017 года, в MIT Media Lab должен состоятся симпозиум направленный на обмен информацией о достижения в этой области.

Перевод специально для MMGP.ru

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Метки
венчурный фонд, инвестиции, инновации, искусственный интеллект
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