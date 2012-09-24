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В Индии зафиксирован самый высокий уровень обвала продаж автомобилей, за 16 лет

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#1
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В Индии зафиксирован самый высокий уровень обвала продаж автомобилей, за 16 лет
Среднемесячный уровень продаж на автомобильном рынке Индии упал до рекордно низких показателей 16-ти летней давности. Декабрьские показатели продаж, в 2016 году рухнули сразу на 18,66 процента, и связано это, в первую очередь, из-за политики правительства демонетизации.

По последним данным исследовательской группы SIAM, большинство основных сегментов продаж на автомобильном рынке Индии, такие как скутера, мотоциклы и автомобили стали свидетелями рекордного падения продаж в декабре 2016 года, из-за негативного настроения потребительского рынка, из-за запрета купюр номиналом в 500 и 1000 рупий.

Как и писалось выше, уровень продаж на автомобильном рынке Индии рухнул на 18,66 процента в декабре прошлого года. В итоге, было реализовано 1221929 единиц автотранспорта, против 1502314 в декабре 2015 года. Такие данные приводит исследовательская группа SIAM.

Как заявил журналистам генеральный директор исследовательского центра SIAM Вишну Матур, это самый высокий уровень спада продаж, начиная с 2000 года, когда было обрушение продаж на автомобильном рынке Индии на 21,81 процента. И причина проста, потребитель настроен негативно из-за политики демонетизации.

Лишь небольшой рост продаж был зафиксирован в сфере грузовых коммерческих автомобилей, на 1,15 процента, реализовано 31178 единиц авто. Все остальные направления продаж на автомобильном рынке Индии показали существенное падение.

Но как заявляет господин Вишну Матур, данное явление имеет временный характер. В то же время, потребительский спрос будет сильно зависеть от дальнейших шагов правительства Индии, ведь помимо роста экономики нужно добиться и роста реальных доходов населения.

Есть и более подробные данные по обвалу автомобильного рынка Индии. В частности, внутренние продажи на автомобильном рынке рухнули до 158617 единиц, месяц назад, с 172671 единиц, в декабре 2015 года, что на 8,14 процента ниже. Это наихудший показатель, с апреля 2014 года, когда продажи упали на 10,15 процента.

Снизились продажи легковых автомобилей на 1,36 процента, до 227824 единиц в декабре 2016 года, с 230959 единиц, годом ранее. Это наихудший показатель с октября 2014 года, тогда было зафиксировано падение на 7,52 процента.

Похожее обрушение продаж двухколёсного транспорта было зафиксировано исследовательской группой SIAM. Обрушение продаж составило 22,04 процента, до 910235 единиц, по сравнению с 1167621 единиц, годом ранее. Это наихудший показатель с 1997 года.

Самый востребованный транспорт в городе - скутер, так же упал в продажах, наихудшие показатели за последние 15 лет. Наблюдается падение продаж на 26,38 процента, 284384 единиц в декабре 2016 года. Годом ранее было реализовано 386305 единиц. Подобное обрушение продаж наблюдалось в 2001 году, на 27,05 процента.

Продажи мотоциклов рухнули до худших показателей восьмилетней давности. Было реализовано 561690 единиц против 724795 единиц, годом ранее. Падение составляет 22,5 процента. Как подмечают исследователи из группы SIAM, подобное обрушение наблюдалось в декабре 2008 года, на 23,07 процента.

Как заявляет Вишну Матур, более половины продаж двухколёсной техники всегда приходилось на сельскохозяйственные регионы страны, но именно жители сельских регионов больше всего и пострадали от политики демонетизации.

Продажи коммерческих автомобилей снизились на 5,06 процента, до 53966 единиц в декабре 2016, с 56840 единиц в том же месяце 2015 года. Такую статистику опубликовала исследовательская группа SIAM.

Перевод специально для mmgp.ru economictimes.indiatimes.com
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