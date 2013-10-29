МММ Нигерия возобновляет свою деятельность, внедряя МАВРО-НАЙРА

Нигерийская ветка международной схемы Понци, МММ Нигерия объявила о возрождении своей инвестиционной аферы, разослав инструкции инвесторам, чьи счета были ранее заморожены.
МММ, «самая успешная» схема Понци планирует оживить свой бизнес в Нигерии, по крайней мере, так сообщает источник. Эта инвестиционная схема недавно возмутила криптовалютное общество, инвестиции в которую осуществлялись с помощью Биткоина. Привлеченные обещаниями, люди клюнули на удочку, несмотря на все предостережения.
Инвестирующие в МММ Нигерия – около 3 миллионов граждан – 13 декабря 2016 года обнаружили свои счета замороженными и потеряли доступ к своим средствам. Схема просто живет за счет отчаяния малоимущих, чтобы получить доступ к свежей партии инвесторов. Отчеты показывают, что инвесторы МММ Нигерия недавно получили инструкции от платформы с просьбой принять активное участие в рекламной деятельности.
Маркетинг группы, выпущенный под названием «Промо задачи: Новый инструмент для развития МММ сообщества», включают в себя как онлайн, так и офлайн действия, необходимые для увеличения трафика и участников. Известная нигерийская новостная платформа описала содержимое инструкций:
«Членство в МММ подразумевает не только возможности, но и ответственность за состояние и развития МММ сообщества».
Считается, что инвестиционная платформа, работающая по схеме Понци вскоре снимет ограничения со счетов, оживляя надежды тех, кто потерял свои деньги на этом. На этот шаг может повлиять недавнее увеличение цены Биткоина. МММ Нигерия разрешили инвестировать в цифровой валюте и вся окупаемость осуществляется в эквиваленте законной валюте страны – найра, названной, Мавро-Найра. Кажется, платформа открыта к получению прибыли от увеличившейся цены Биткоина, чтобы заполучить больше инвесторов.
Чтобы сделать платформу более привлекательной, МММ Нигерия объявила о внедрении МАВРО-BTC. Заявление гласит:
«До сих пор в нашей системе была лишь МАВРО-НАЙРА. Даже если вы помогали Биткоинами, то они были пересчитаны в найры по обменному курсу на момент взноса».
Также говорится о том, что пользователи могут конвертировать свои мавро-найры в мавро-втс во избежание волатильности. Звучит заманчиво для непосвященных, но все же остается неясным возможно ли будет вывести мавро-найры и мавро-втс в эквивалентные найры или биткоины.
Те, кто планирует инвестировать в МММ Нигерия или любую другую схему, подобную на МММ, должны держаться подальше от этих мыслей, если только у них не валяется куча денег, которую они готовы потерять
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Перевод специально для форума MMGP.ru
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