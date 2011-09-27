Стартап Lalamove привлек $30 млн, для экспансии в 100 городов Азии

Гонконгский стартап Lalamove, предоставляет сервис логистики, сообщила о завершения раунда В приема инвестиций и сборы суммы в размере $30 млн.
Компания, основанная как EasyVan 3 года назад, сейчас представлена в 50 городах Китая и 5 городах юго-восточной Азии. В планах использовать полученные средства для экспансии в еще 60 городов в Китае и Азии, к концу 2017 года.
Общая сумма полученных инвестиций, составляет $60 млн. Раунд В проходил во главе с Beijing-based Xianghe Capital - новый венчурный фонд созданный бывшим руководителем Baidu Хесонг Тангом. Среди новых инвесторов можно выделить Blackhole Capital и ряд уже существующих покровителей MindWorks Ventures и Crystal Stream.
Со слов управляющего директора по международным отношениям Lalamove, Блека Ларсона, компания уже совсем близка для достижения рентабельности.
Полученные финансы, помогут еще больше закрепиться на существующем рынке, и осуществить расширения бизнеса. Экспансия в новые города принесет еще больший приток клиентов и позволит увеличить получаемую прибыль.
Ларсон также подчеркнул, что теперь у компании достаточно денег, и вряд ли потребуется еще один приток инвестиций, хотя эту ситуацию не исключают как возможную.
Неизвестным фактом также остаются намерения компания относительно IPO. Ларсон умолчал информацию по этому поводу, также как и не указал биржу на которой возможно будет осуществлено публичное размещение акций.
Стартап Lalamove нацелен больше на бизнес клиентов, пользующихся услугами компании чаще, при этом суммы затрат на порядок больше. Клиентами логистической компании, является и их прямой конкурент Uber, но у Lalamove есть большое преимущество, они занимаются не только перевозкой пассажиров и вещей, но и продуктов питания, заказов из разных магазинов и прочее.
Рынок логистики в Китае, стал одним из самых крупных в мире, и уже сейчас оборот в этой области перевалил за отметку в $1,7 трлн. Уже сейчас Lalamove смогла достигнуть показателя в 500 тысяч активных водителей, 5 млн зарегистрированных пользователей и 15 млн осуществленных доставок. Uber пытался продвигать подобный бизнес в Гонконге, но попытки закончились крахом.
Перевод специально для MMGP.ru