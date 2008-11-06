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В ПГНИУ придумали экономичную платежную систему для расчетов между авиакомпаниями

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В ПГНИУ придумали экономичную платежную систему для расчетов между авиакомпаниями
Лаборатория криптоэкономики ПГНИУ раскрыла детали проекта IATA Coin для индустрии авиаперевозок


Специалисты Лаборатории криптоэкономики Пермского университета разработали основанную на технологии блокчейн модель безналичного расчета, которая позволит индустрии авиаперевозок экономить до 1 миллиарда долларов. Запуск проекта намечен на январь 2017 года, сообщает 59.ru.

Как ранее сообщал ForkLog, инвестором проекта выступает международная ассоциация авиаперевозчиков (IATA), а работоспособность решения будет проверена в ходе тестов, в которых примут участие члены ассоциации.

Предполагается, что компании станут использовать криптовалюту под названием IATA Coin

«IATA выпустит специальные виртуальные монеты для платежей между авиакомпаниями. Для регистрации транзакций будет использоваться блокчейн. Эта технология позволит обеспечить безопасность данных и снизить риски. Осуществление платежей напрямую без посредников даст авиакомпаниям возможность сократить время проведения расчетов с десятков дней до нескольких минут и минимизировать расходы», — сказал руководитель Лаборатории криптоэкономики и блокчейн-систем ПГНИУ и и исполнительный директор финтех-компании Lykke Сергей Ивлиев.
Новый механизм безналичного расчета в пилотном проекте будет работать между двумя компаниями, входящими в ассоциацию.

Разработчики считают, что проект полностью окупится, так как внедрение единой криптовалюты в отрасли, по прогнозам экспертов, снизит издержки авиакомпаний минимум на 10%. Технология позволяет экономить за счет уменьшения комиссий банковских и платежных систем, отсутствия необходимости валютных обменов, сокращения расходов на ведение документации по финансовым транзакциям.

Лаборатория криптоэкономики и блокчейн-систем была открыта на экономическом факультете ПГНИУ в 2016 году.
Ее исследования направлены на создание математических моделей и практическое применение блокчейн-систем и смарт-контрактов для решения таких прикладных задач, как межбанковские и биржевые расчеты, финансовые расчеты в международных холдингах и группах, открытое электронное голосование, подтверждение авторских прав на цифровой контент и электронный нотариат. Это первая подобная лаборатория в России.

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