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Несколько итогов 2016-го

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Старый Сегодня, 17:06
#1
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,186
Благодарностей: 723
КП: 0.273
Несколько итогов 2016-го
Праздники почти закончились. Время подвести некоторые итоги ушедшего года для 3-х крупнейших мировых держав.











Выводы делайте сами.
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Не верьте всему, что вам говорят.
Влад555 на форуме  
Старый Сегодня, 17:44
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 2,606
Благодарностей: 280
КП: 0.114
Re: Несколько итогов 2016-го
Достаточно посмотреть на первый график, и понять что к чему. Конечно, хорошо когда страны развиваются и пытаются что-то изменить. Но вроде все и так очевидно.
__________________
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