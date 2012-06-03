Svetlya4ok Профессионал

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Представитель Роскомсвободы заявил об обоснованности цены биткоина в районе $2000 Представитель Роскомсвободы заявил об обоснованности цены биткоина в районе $2000



Едва ли не самую важную роль в происходившем в последнее время стремительном роста курса биткоина курса играет то, что в России, США и азиатских странах криптовалюту начинают использовать для сохранения ликвидности капитала. Такое мнение в комментарии изданию Life высказал IT-директор Роскомсвободы Станислав Шакиров.



В частности, он отмечает, что некоторые фонды по управлению частными капиталами при разделении средств для минимизации рисков стали определенный процент пытаться хранить и в биткоинах.



«Нельзя не отметить и того, что и некоторые наши граждане начинают часть своих накоплений переводить в биткоины. Биткоинов у нас конечное число, так что в результате мы наблюдаем обычный рыночный процесс, приводящий к росту цены. Очень важно, что этот курс, похоже, является не спекулятивным, а естественным, так как, повторюсь, интерес к биткоинам появляется не только у технических специалистов, гиков, но и у обычных граждан, а также у тех, кто управляет финансами», — сказал Станислав Шакиров.

По его мнению, для того, чтобы ответить на вопрос о том, какого максимального курса может достичь биткоин, необходимо понимать, чем криптовалюта станет в конечном итоге.



«В случае если биткоин будет выполнять ту роль, которую в настоящий момент выполняет золото, то предел роста достаточно высок. Сейчас мы можем давать верхнюю оценку: сколько стоит все золото, которое существует в мире, использующееся как золотовалютный резерв или как средство сохранения своих активов. Существует высокая вероятность, что один биткоин в будущем легко может стоить $100 тыс., если этот сценарий сбудется», — полагает Шакиров.

Также он отмечает, что в настоящий момент есть сценарий, при котором биткоин выступает в роли своеобразного золотовалютного резерва для других криптовалют, которые выпускаются на рынок. В этом случае роль биткоина — обеспечение ценности каждой новой криптовалюты, которая выходит на рынок.



«Скорее всего, такой порядок вещей и сохранится. И опять же, биткоин будет использоваться людьми для сохранения своих средств. Понятно, что не в 100-процентном режиме, но 5–10% своих сохранённых денег можно и нужно хранить в биткоинах. И этот фактор будет сказываться на росте. Я думаю, прогнозы, что на рубеже 2017–2018 гг. биткоин должен стоить от $2000 до 5000, вполне обоснованы».

По мнению представителя Роскомсвободы, при этом очень важно, чтобы у биткоина не возникало никаких технологических проблем вроде хардфорков, которые парализуют его работу.



«Кроме того, возможны и другие неприятности, о которых мы сейчас можем не знать (в связи с тем, что сеть растет, количество транзакций увеличивается, а размер блока сохраняется тот же самый). Не исключено, что мы можем прийти к каким-то пределам количества обрабатываемых транзакций. Если это произойдет, то такое событие способно повлиять на курс достаточно сильно», — говорит Шакиров.

Будущее биткоина в России



Отдельно Станислав Шакиров остановился на том, какая судьба может ждать криптовалюту в России. По его мнению, главный вопрос здесь — ее легальность.



«С формальной точки зрения любой запрет биткоина приведет к тому, что добропорядочные граждане не смогут использовать эту валюту в вышеописанных сценариях. Но черные рынки продолжат ее применять, потому что она имеет ценность, эквивалент обмена, а значит, все сделки можно совершать в биткоинах, учитывая их некоторую степень анонимности. Хотя надо сказать, что потихоньку теневые операции переходят на другие более анонимные криптовалюты. А добропорядочные граждане, в свою очередь, не будут иметь доступа к криптовалюте, в отличие от всего мира. В результате запрет не приведет ни к какому положительному эффекту».

В целом же, заключает Станислав Шакиров, давать точный прогноз о судьбе биткоина в России достаточно сложно.



«Вероятнее всего, наши регуляторы приравняют биткоин к иностранной валюте. В настоящий момент валютными операциями могут заниматься организации, имеющие банковскую лицензию. Все пункты обмена валюты, которые стоят у нас на улице, — это банковские офисы, и в скором времени вполне могут появиться обменники биткоинов, которые будут принадлежать банкам. Таким образом, физические лица смогут купить или продать криптовалюту в онлайн-обменниках, предъявив им свои паспортные данные», — добавил он.

Напомним, в настоящий момент российскими парламентариями рассматриваются три варианта легализации криптовалют. Сюда входят принятие рамочного закона с отсылочными нормами, внесение поправок в существующее законодательство и принятие унифицированного правового акта.





Источник Едва ли не самую важную роль в происходившем в последнее время стремительном роста курса биткоина курса играет то, что в России, США и азиатских странах криптовалюту начинают использовать для сохранения ликвидности капитала. Такое мнение в комментарии изданию Life высказал IT-директор Роскомсвободы Станислав Шакиров.В частности, он отмечает, что некоторые фонды по управлению частными капиталами при разделении средств для минимизации рисков стали определенный процент пытаться хранить и в биткоинах.«Нельзя не отметить и того, что и некоторые наши граждане начинают часть своих накоплений переводить в биткоины. Биткоинов у нас конечное число, так что в результате мы наблюдаем обычный рыночный процесс, приводящий к росту цены. Очень важно, что этот курс, похоже, является не спекулятивным, а естественным, так как, повторюсь, интерес к биткоинам появляется не только у технических специалистов, гиков, но и у обычных граждан, а также у тех, кто управляет финансами», — сказал Станислав Шакиров.По его мнению, для того, чтобы ответить на вопрос о том, какого максимального курса может достичь биткоин, необходимо понимать, чем криптовалюта станет в конечном итоге.«В случае если биткоин будет выполнять ту роль, которую в настоящий момент выполняет золото, то предел роста достаточно высок. Сейчас мы можем давать верхнюю оценку: сколько стоит все золото, которое существует в мире, использующееся как золотовалютный резерв или как средство сохранения своих активов. Существует высокая вероятность, что один биткоин в будущем легко может стоить $100 тыс., если этот сценарий сбудется», — полагает Шакиров.Также он отмечает, что в настоящий момент есть сценарий, при котором биткоин выступает в роли своеобразного золотовалютного резерва для других криптовалют, которые выпускаются на рынок. В этом случае роль биткоина — обеспечение ценности каждой новой криптовалюты, которая выходит на рынок.«Скорее всего, такой порядок вещей и сохранится. И опять же, биткоин будет использоваться людьми для сохранения своих средств. Понятно, что не в 100-процентном режиме, но 5–10% своих сохранённых денег можно и нужно хранить в биткоинах. И этот фактор будет сказываться на росте. Я думаю, прогнозы, что на рубеже 2017–2018 гг. биткоин должен стоить от $2000 до 5000, вполне обоснованы».По мнению представителя Роскомсвободы, при этом очень важно, чтобы у биткоина не возникало никаких технологических проблем вроде хардфорков, которые парализуют его работу.«Кроме того, возможны и другие неприятности, о которых мы сейчас можем не знать (в связи с тем, что сеть растет, количество транзакций увеличивается, а размер блока сохраняется тот же самый). Не исключено, что мы можем прийти к каким-то пределам количества обрабатываемых транзакций. Если это произойдет, то такое событие способно повлиять на курс достаточно сильно», — говорит Шакиров.Будущее биткоина в РоссииОтдельно Станислав Шакиров остановился на том, какая судьба может ждать криптовалюту в России. По его мнению, главный вопрос здесь — ее легальность.«С формальной точки зрения любой запрет биткоина приведет к тому, что добропорядочные граждане не смогут использовать эту валюту в вышеописанных сценариях. Но черные рынки продолжат ее применять, потому что она имеет ценность, эквивалент обмена, а значит, все сделки можно совершать в биткоинах, учитывая их некоторую степень анонимности. Хотя надо сказать, что потихоньку теневые операции переходят на другие более анонимные криптовалюты. А добропорядочные граждане, в свою очередь, не будут иметь доступа к криптовалюте, в отличие от всего мира. В результате запрет не приведет ни к какому положительному эффекту».В целом же, заключает Станислав Шакиров, давать точный прогноз о судьбе биткоина в России достаточно сложно.«Вероятнее всего, наши регуляторы приравняют биткоин к иностранной валюте. В настоящий момент валютными операциями могут заниматься организации, имеющие банковскую лицензию. Все пункты обмена валюты, которые стоят у нас на улице, — это банковские офисы, и в скором времени вполне могут появиться обменники биткоинов, которые будут принадлежать банкам. Таким образом, физические лица смогут купить или продать криптовалюту в онлайн-обменниках, предъявив им свои паспортные данные», — добавил он.Напомним, в настоящий момент российскими парламентариями рассматриваются три варианта легализации криптовалют. Сюда входят принятие рамочного закона с отсылочными нормами, внесение поправок в существующее законодательство и принятие унифицированного правового акта.

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