Preonix - Preonix.com

Я не админ и админа не знаю! Тема создана на условиях листинга.
Старт проекта 13.12.2016
. Preonix
О проекте:
Тарифные планы - взято с сайта:
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Сферой интересов PREonix выступают частные бизнес предприятий, расположенные на четырех континентах – США, Европа, Южная Америка и Австралия. Наши эксперты по всему миру отбирают наиболее привлекательные предприятия для инвестирования.
Тщательно анализируя перспективные сферы развития бизнеса, оценивая перспективу развития малого, среднего или крупного предприятия, наши эксперты способны спланировать наиболее эффективную стратегию инвестирования с целью минимизации рисков и извлечения максимальной доходности. Работа с большими массивами данных позволяет выстроить оптимальную модель инвестирования для каждого конкретного направления деятельности, начиная высокотехнологичными и заканчивая сырьевыми сферами.
Реф. программа:
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CrowdFunding
Доходность: 1.2% в день
Сумма депозита: от 10$ - не ограничено
Срок депозита: бессрочно
Начисление и выплата процентов: ежедневно, автоматический режим
Возврат тела депозита: в любое время, автоматический режим
Laddering
Доходность: 10% за 7 дней
Сумма депозита: от 20$ - не ограничено
Срок депозита: 7 календарных дней
Начисление и выплата процентов: ежедневно, автоматический режим
Возврат тела депозита: включено в ежедневные выплаты
Venture
Доходность: 55% за 30 дней
Сумма депозита: от 30$ - не ограничено
Срок депозита: 30 календарных дней
Начисление и выплата процентов: ежедневно, автоматический режим
Возврат тела депозита: в конце срока депозита
5%-2%-1% (ограничение для плана «CrowdFunding» – реферальные можно получить только один раз)
Принимает:
Payeer, Perfect Money, OKPAY, Bitcoin
Минимальный депозит:
$10
Мин.вывод:
0,1$
Выплаты:
Инстант
Скрипт:
H-скрипт
SSL:
Comodo
Языки:
русский, английский
Дизайн мне понравился, вроде бы уникальный, но напомнил какой то проект. Попытался найти, но не вышло, возможно переделанный. Может быть вы знаете похожие сайты.
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Депозит 100$ (листинг)