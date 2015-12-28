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Preonix - Preonix.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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#1
MAFIA.ONE
Премиум
 
Аватар Svunter
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 1,623
Благодарностей: 231
КП: 0.084
Preonix - Preonix.com
Я не админ и админа не знаю! Тема создана на условиях листинга.


Старт проекта 13.12.2016. Preonix


О проекте:

Цитата:
Сферой интересов PREonix выступают частные бизнес предприятий, расположенные на четырех континентах – США, Европа, Южная Америка и Австралия. Наши эксперты по всему миру отбирают наиболее привлекательные предприятия для инвестирования.
Тщательно анализируя перспективные сферы развития бизнеса, оценивая перспективу развития малого, среднего или крупного предприятия, наши эксперты способны спланировать наиболее эффективную стратегию инвестирования с целью минимизации рисков и извлечения максимальной доходности. Работа с большими массивами данных позволяет выстроить оптимальную модель инвестирования для каждого конкретного направления деятельности, начиная высокотехнологичными и заканчивая сырьевыми сферами.


Тарифные планы - взято с сайта:

Цитата:
CrowdFunding
Доходность: 1.2% в день
Сумма депозита: от 10$ - не ограничено
Срок депозита: бессрочно
Начисление и выплата процентов: ежедневно, автоматический режим
Возврат тела депозита: в любое время, автоматический режим

Laddering
Доходность: 10% за 7 дней
Сумма депозита: от 20$ - не ограничено
Срок депозита: 7 календарных дней
Начисление и выплата процентов: ежедневно, автоматический режим
Возврат тела депозита: включено в ежедневные выплаты

Venture
Доходность: 55% за 30 дней
Сумма депозита: от 30$ - не ограничено
Срок депозита: 30 календарных дней
Начисление и выплата процентов: ежедневно, автоматический режим
Возврат тела депозита: в конце срока депозита


Реф. программа: 5%-2%-1% (ограничение для плана «CrowdFunding» – реферальные можно получить только один раз)


Принимает: Payeer, Perfect Money, OKPAY, Bitcoin
Минимальный депозит: $10
Мин.вывод: 0,1$
Выплаты: Инстант
Скрипт: H-скрипт
SSL: Comodo
Языки: русский, английский

Дизайн мне понравился, вроде бы уникальный, но напомнил какой то проект. Попытался найти, но не вышло, возможно переделанный. Может быть вы знаете похожие сайты.

Перейти на сайт проекта

Депозит 100$ (листинг)

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Mafia.one - Блог крестного отца. Успешные инвестиции в HYIP и FOREX. ПОВЫШЕННЫЙ РЕФБЕК. СТРАХУЕМ ОТ ПОТЕРЬ В ХАЙПАХ

ТЕМА БЛОГА КРЕСТНОГО ОТЦА НА MMGP.
Svunter на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:07
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