В США продана уникальная монета, сохранившаяся в единственном экземпляре

Буквально на днях с аукциона был продана уникальная монета, сохранившаяся в единственном экземпляре — стеклянный цент 1942 года
. Стоимость продажи — 70000 $, покупатель — нумизмат из США. Во время Второй мировой войны металлы, которые применялись в США для производства монет, — никель, медь, олово — были крайне востребованы военной промышленностью. Поэтому Американским Монетным двором в 1942 году был проведен ряд экспериментов по замене материала для выпуска монет. В частности, рассматривались варианты выпуска монет из пластмассы, стекла, резины, бакелита. Кроме всего прочего, была изготовлена небольшая партия монет из стекла номиналом в 1 цент.
Технология производства стеклянных монет была далека от идеала, и тем не менее именно стекло было выбрано в качестве заменителя. Но дальше экспериментальной партии дело не пошло, проект был свернут в конце 1942 года. В качестве основного элемента защиты стеклянных монет от подделки использовались вкрапления оксида урана, который светится в ультрафиолете. Но уран также приобрел статус крайне важного военного сырья в рамках «Манхэттенского проекта», что скорее всего и послужило причиной остановки выпуска центов из стекла. По официальным данным, выпуск был прекращен в следствие хрупкости материала.