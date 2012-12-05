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В США продана уникальная монета, сохранившаяся в единственном экземпляре

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Старый Сегодня, 16:55
#1
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,186
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В США продана уникальная монета, сохранившаяся в единственном экземпляре


Буквально на днях с аукциона был продана уникальная монета, сохранившаяся в единственном экземпляре — стеклянный цент 1942 года. Стоимость продажи — 70000 $, покупатель — нумизмат из США. Во время Второй мировой войны металлы, которые применялись в США для производства монет, — никель, медь, олово — были крайне востребованы военной промышленностью. Поэтому Американским Монетным двором в 1942 году был проведен ряд экспериментов по замене материала для выпуска монет. В частности, рассматривались варианты выпуска монет из пластмассы, стекла, резины, бакелита. Кроме всего прочего, была изготовлена небольшая партия монет из стекла номиналом в 1 цент.

Технология производства стеклянных монет была далека от идеала, и тем не менее именно стекло было выбрано в качестве заменителя. Но дальше экспериментальной партии дело не пошло, проект был свернут в конце 1942 года. В качестве основного элемента защиты стеклянных монет от подделки использовались вкрапления оксида урана, который светится в ультрафиолете. Но уран также приобрел статус крайне важного военного сырья в рамках «Манхэттенского проекта», что скорее всего и послужило причиной остановки выпуска центов из стекла. По официальным данным, выпуск был прекращен в следствие хрупкости материала.
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Влад555 на форуме  
Старый Сегодня, 17:45
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 2,606
Благодарностей: 280
КП: 0.114
Re: В США продана уникальная монета, сохранившаяся в единственном экземпляре
Цитата:
Сообщение от Влад555 Посмотреть сообщение
Буквально на днях с аукциона был продана уникальная монета, сохранившаяся в единственном экземпляре — стеклянный цент 1942 года. Стоимость продажи — 70000 $
Монета из стекла за такую стоимость - это что-то новенькое. Наверное коллекционер знает что делает, и уже придумал, как он ее потом продаст.
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