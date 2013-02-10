Некоторые подробности по приватизации компании "Роснефть"

Стали известны дополнительные факты по поводу прошедшей сделки по приватизации части российской государственной корпорации "Роснефть". Как выяснили журналисты, 5 декабря прошлого года, всего за несколько дней до объявления новости о сделке, консорциум Glencore зарегистрировал в Великобритании три компании, как дочерние структуры, в форме компаний с ограниченной ответственностью, так называемые компании класса LLP. Стали известны широкой общественности и наименование данных структур - QHG Holding, QHG Investment и QHG Trading. К концу декабря, все три дочерних подразделения подписали договор о сотрудничестве с инвестиционным фондом Qatar Holding, который в свою очередь является дочерним подразделение другого инвестиционного фонда, родом из Катара - QIA.
Возникает вопрос, для чего консорциум Glencore создавал под сделку приватизации сразу три дочерние компании типа класса LLP? Как считает Сергей Вахрамеев, являющийся портфельным управляющим GL Asset Management, сделано это было для оптимизации налогообложения. Но это имеет смысл столько в том случае, если в договоре купли-продажи указан пункт обратного выкупа ценных бумаг компании "Роснефть" государством напрямую, или через управляющую компанию "Роснефтегаз". Суть вот в чём, при перепродаже акций обратно, каждая компания класса LLP будет освобождена от необходимости платить налог на прирост капитала. Так же, как заявляет эксперт, все трейдинговые операции с российской нефтью, консорциум Glencore будет проводить через дочерние подразделения, чтобы ненароком не нарушить санкции, если они вдруг будут наложены на компанию "Роснефть".
Теоретически, всё возможно будет выглядеть следующим образом, компания QHG Holding номинально будет владеть пакетом акций "Роснефти", компания QHG Trading будет проводить все сделки с российской нефтью, а компания QHG Investment инвестировать совместные инвестиционные проекты.
Андрей Астанин, который руководит антимонопольной практикой, в юридической компании Sameta, подтверждает сказанное Сергеем Вахрамеевым. По словам юриста, создание так называемых пустых компаний - это общемировая практика, которая опирается на нормы британского права.
Специально для mmgp.ru