Налога может и не быть, но уплатить его обязан!

Новый год принес хлопот.
Напоминая, что с 1 января 2017 года, если не получено извещение или квитанция на уплату налога, ответственность за неуплату все равно постигнет.
Напоминаю, что пеня с 2017 года составит 20% от неуплаченного налога.
Напоминаю об ответственности за неуплату налога трехгодичной давности. Незарегистрированное имущество или сокрытый доход в 2015 году о чем гражданин не поставил налогову в известность с 2017 года, будет рассматриваться по статье как уход от налогов и никакого права "обратной силы" при этом не возникнут.
Донеси на себя, заплати за себя и спи спокойно!