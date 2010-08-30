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Налога может и не быть, но уплатить его обязан!

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Старый Сегодня, 16:44
#1
Любитель
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Адрес: Кемерово
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.09.2016
Сообщений: 366
Благодарностей: 40
КП: 0.073
Налога может и не быть, но уплатить его обязан!
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Новый год принес хлопот.
Напоминая, что с 1 января 2017 года, если не получено извещение или квитанция на уплату налога, ответственность за неуплату все равно постигнет.

Напоминаю, что пеня с 2017 года составит 20% от неуплаченного налога.

Напоминаю об ответственности за неуплату налога трехгодичной давности. Незарегистрированное имущество или сокрытый доход в 2015 году о чем гражданин не поставил налогову в известность с 2017 года, будет рассматриваться по статье как уход от налогов и никакого права "обратной силы" при этом не возникнут.

Донеси на себя, заплати за себя и спи спокойно!
realnotstory вне форума  
Старый Сегодня, 17:46
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 2,606
Благодарностей: 280
КП: 0.114
Re: Налога может и не быть, но уплатить его обязан!
Цитата:
Сообщение от realnotstory Посмотреть сообщение
Напоминая, что с 1 января 2017 года, если не получено извещение или квитанция на уплату налога, ответственность за неуплату все равно постигнет.
Вот такое нововведение. Хотя должно быть наоборот, если нет извещения - то и человек не виноват. Ведь не может же он быть экстрасенсом.
__________________
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Mracobec на форуме  
Старый Сегодня, 17:55
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Теремок
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 21.03.2015
Сообщений: 121
Благодарностей: 7
КП: 0.004
Re: Налога может и не быть, но уплатить его обязан!
Цитата:
Сообщение от realnotstory Посмотреть сообщение
Напоминаю об ответственности за неуплату налога трехгодичной давности
Когда вы уклоняетесь от налогов, где-то плачет ребенок чиновника, которому не хватает на бентли, девочек и кокаин
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AndreyBS на форуме  
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