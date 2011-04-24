Похищен прототип новейшего ноутбука с тремя экранами

Известная во всем мире компания Razer разработала ноутбук с тремя дисплеями, единственные два завершенных образца были представлены на международной выставке CES 2017. Позже оба прототипа были украдены прямо из помещения, кто и каким образом совершил преступление пока не остается загадкой. Об этом сообщает интернет портал CNET.
Портативный компьютер Project Valerie был оборудован тремя экранами одинаковых размеров – 17,3 дюйма, с разрешением 3840x2160 pix. Новинка работает на базе более раннего компьютера Blade Pro, а дополнительные два дисплея выдвигаются в стороны от центрального, отсоединить их от общей конструкции нельзя. Кроме этого известно, что ноутбук оборудован процессором Intel Core i7, и видеокартой Nvidia GeForce GTX 1080. Из за трех дисплеев девайс получился достаточно увесистым – 5,5 кг.
Кража произошла вечером 8 января, на данным момент не установлено было ли это злодеяние совершено с целью наживы, или промышленного шпионажа. Однако руководство Razer уже сейчас обещает награду в $25 000 за любую информацию, которая может помочь найти преступников. Гендиректор Мин-Лян Тан на своей стене в соц. сети отметил, что команда разработчиков создавала концепцию в течении нескольких месяцев, и эта кража может нанести большой ущерб для всего подразделения. Поэтому руководство сделает все возможное чтобы наказать похитителей.
Организаторы выставки в интервью BBC заявили, что на мероприятии были соблюдены все необходимые меры для обеспечения максимальной безопасности. Поэтому исчезновение образцов прямо из помещения в котором проходило мероприятие стало настоящей неожиданностью. Охранная служба обеспечивающая безопасность пока отказалась от каких-либо комментариев.
Новый лэптоп Project Valerie первый, и пока единственный в мире переносной компьютер такого типа. Новинка еще не поступила в продажу, и компания Razer даже не сообщала приблизительной даты ее выхода на рынок. Однако среди интернет аудитории уже распространились противоречивые мнения об этом изобретении. Одни утверждают, что это настоящий прорыв в игровой индустрии, а другие указывают что с учетом его громоздкости и энергозатратности не было смысла создавать его в виде портативного девайса.
Специально для mmgp.ru