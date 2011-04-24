Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,696 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Похищен прототип новейшего ноутбука с тремя экранами

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:11
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,506
Благодарностей: 141
КП: 0.094
Похищен прототип новейшего ноутбука с тремя экранами
Известная во всем мире компания Razer разработала ноутбук с тремя дисплеями, единственные два завершенных образца были представлены на международной выставке CES 2017. Позже оба прототипа были украдены прямо из помещения, кто и каким образом совершил преступление пока не остается загадкой. Об этом сообщает интернет портал CNET.

Портативный компьютер Project Valerie был оборудован тремя экранами одинаковых размеров – 17,3 дюйма, с разрешением 3840x2160 pix. Новинка работает на базе более раннего компьютера Blade Pro, а дополнительные два дисплея выдвигаются в стороны от центрального, отсоединить их от общей конструкции нельзя. Кроме этого известно, что ноутбук оборудован процессором Intel Core i7, и видеокартой Nvidia GeForce GTX 1080. Из за трех дисплеев девайс получился достаточно увесистым – 5,5 кг.

Кража произошла вечером 8 января, на данным момент не установлено было ли это злодеяние совершено с целью наживы, или промышленного шпионажа. Однако руководство Razer уже сейчас обещает награду в $25 000 за любую информацию, которая может помочь найти преступников. Гендиректор Мин-Лян Тан на своей стене в соц. сети отметил, что команда разработчиков создавала концепцию в течении нескольких месяцев, и эта кража может нанести большой ущерб для всего подразделения. Поэтому руководство сделает все возможное чтобы наказать похитителей.

Организаторы выставки в интервью BBC заявили, что на мероприятии были соблюдены все необходимые меры для обеспечения максимальной безопасности. Поэтому исчезновение образцов прямо из помещения в котором проходило мероприятие стало настоящей неожиданностью. Охранная служба обеспечивающая безопасность пока отказалась от каких-либо комментариев.

Новый лэптоп Project Valerie первый, и пока единственный в мире переносной компьютер такого типа. Новинка еще не поступила в продажу, и компания Razer даже не сообщала приблизительной даты ее выхода на рынок. Однако среди интернет аудитории уже распространились противоречивые мнения об этом изобретении. Одни утверждают, что это настоящий прорыв в игровой индустрии, а другие указывают что с учетом его громоздкости и энергозатратности не было смысла создавать его в виде портативного девайса.



Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!
Invention на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Apple интересуется экранами E Ink ILNAR-88 Новости технологий и интернета 1 28.09.2016 17:43
HP Elitebook 840 и 1040 оснастят защищёнными от подглядываний экранами bizneser Новости технологий и интернета 0 26.08.2016 01:55
В Москве похищен сын известного разработчика антивируса Евгения Касперского Super_seryi Курилка 11 24.04.2011 19:53

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Grunea
Платные сигналы. Ресурсы, отзывы, мнения
От Grunea в разделе «Торговые сигналы»
Аватар VintProg
Мониторинг и Тестер для форекс
От VintProg в разделе «Forex: общий форум»
Аватар pilot10
Истоки глобального финансового кризиса
От pilot10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Честные экономические игры
От Andrei397 в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар VictorSamus
Польские банки объединились против Bitcoin
От VictorSamus в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
money-city.org - лотерея
От voldemen в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube