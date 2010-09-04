Doogee Shoot 1 с двойной камерой оценили в $100

В конце прошлого года компания Doogee представила свой первый смартфон с двойной камерой - Shoot 1. Производитель сообщает что смартфон уже стал доступен для заказа со скидкой менее чем за $100. В отличие от большинства бюджетных аппаратов, где дополнительная камера имеет низкое разрешение, основная камера Shoot 1 представлена двумя модулями Samsung с разрешением 13 и 8 мегапикселей, а фазовый автофокус позволяет фокусироваться на объекте всего за 0,17 секунды. Сам аппарат выполнен в цельнометаллическом корпусе с фронтальным многофункциональным сканером отпечатков пальцев.
В Doogee Shoot 1 установлены 5,5-дюймовый Full HD-дисплей производства Sharp, четырёхъядерный процессор MediaTek 6737T с тактовой частотой 1,5 ГГц, графический ускоритель Mali-T720 MP, 2 ГБ оперативной памяти, встроенный накопитель на 16 ГБ с поддержкой карт памяти microSD объёмом до 256 ГБ, аккумулятор ёмкостью 3 300 мАч и два слота для SIM-карт с поддержкой сетей четвёртого поколения.
Двойная камера в Doogee Shoot 1 предлагает ряд уникальных функции в сравнении с одним сенсором. Одним из самых явных является размытие заднего фона при использовании режима широкой диафрагмы. Прямо во время съёмки пользователь может выбрать объект фокусировки и настроить интенсивность размытия.
DOOGEE Shoot 1
Для селфи в Doogee Shoot 1 предусмотрена широкоугольная 8-мегапиксельная фронтальная камера с режимом красоты. Также смартфон поставляется со специальным программным обеспечением для обработки фотографий. С его помощью можно убрать дефекты кожи, а также нанести макияж и изменить форму лица.
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