LG представляет новую линейку телевизоров на базе технологии Nano Cell

Компания LG Electronics продемонстрировала на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе новые SUPER UHD-телевизоры (модели SJ9500, SJ8500 и SJ8000) на базе технологии Nano Cell. Как утверждается, новинки предоставляют совершенно новый уровень качества изображения. Телевизоры SUPER UHD третьего поколения от LG смогут передавать изображение с максимальной реалистичностью, отображая все цветовые оттенки с широким углом обзора. В новых устройствах установлена последняя версия интуитивной платформы webOS от LG для Smart TV. При этом все модели SUPER UHD-телевизоров поддерживают форматы Active HDR и Dolby Vision - это обеспечит пользователям доступ к полному спектру высококачественного HDR-контента.
Технология Nano Cell позволяет достигнуть высокого качества изображения путём захвата световых волн избыточной длины, увеличивая при этом чистоту отображаемых цветов. Экраны новых телевизоров от LG передают отдельные цвета именно в том виде, в каком они задумывались создателями просматриваемого контента. Данная технология заметно снижает вероятность потери исходного цвета, нестабильности изображения и прочих проблем, а также уменьшает световые блики на экране, что имеет большое значение, когда телевизор окружён различными сторонними источниками света.
Телевизоры SUPER UHD от LG выполнены в сверхтонком формате Ultra Slim на серповидной подставке, благодаря чему толщина 55-дюймовой модели SJ9500 достигает всего 6,9 мм в своей самой тонкой части. Присутствует возможность выбора способа установки телевизоров: отдельно на тумбе, как часть большого развлекательного центра, либо с креплением на стену.
Брайан Квон, президент компании LG Home Entertainment:
Наша новая линейка SUPER UHD телевизоров на 2017 год на базе собственной технологии LG Nano Cell произведёт революцию в сфере производства экранов и выведет представление потребителей о LCD-телевизорах на небывалый уровень. Nano Cell - это ещё один пример того, как LG реализует свои инновации на практике, расширяя границы применения новых технологий, чтобы удовлетворять постоянно растущие потребности зрителей.
В новых телевизорах реализована технология ULTRA Luminance - она обеспечивает повышенную яркость и контрастность изображения. Телевизоры LG также оснастили новой функцией HDR Effect, которая повышает качество картинки при воспроизведении SDR-контента, обрабатывая его покадрово, и тем самым увеличивая контрастность и четкость выводимой картинки.
Кроме этого, здесь присутствует функция Active HDR, благодаря которой зрители получает лучшее качество картинки вне зависимости от того, сприсутствуют ли в исходном HDR-контенте динамические или статические данные, или же метаданные не содержатся вообще.
Операционная система webOS 3.5 от LG была дополнена усовершенствованиями, которые обеспечивают быстрый доступ ко всем возможностям телевизоров. Новая кнопка Magic Link предоставляет возможность быстрого поиска необходимого контента и доступа к информации об актёрах и персонажах, которые присутствуют на экране. Также была улучшена функция Magic Zoom - пользователи могут увеличить и зафиксировать любую часть изображения, которую пожелают рассмотреть более детально.
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