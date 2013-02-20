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Сын Януковича инвестирует в крупный проект совместно с моделью Playboy

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Сын Януковича инвестирует в крупный проект совместно с моделью Playboy

Западнобалканские таблоиды сообщают, что Александр Янукович решил вложить 13 млн евро в недвижимость в Черногории, а побудила его к этому 31-летняя сербская модель и звезда Playboy Сорая Вучелич
Об этом пишет сербский Informer, информацию опубликовали также другие таблоиды региона.

Издание информирует, что старший сын президента-беглеца Виктора Януковича намерен строить в Черногории квартиры и бизнес-объекты, а Вучелич будет посредником в продаже.

Таблоид называет Януковича-младшего "успешным бизнесменом", "сыном экс-премьера" и не вспоминает о санкциях, наложенных на него в Черногории и во многих других государствах, сообщает, что тот познакомился с Вучелич в прошлом году на черногорском побережье.

"Александр летом прошлого года был в Черногории, где и встретил Сораю через общих друзей. Начали общаться и в неформальной беседе пришли к общему делу. Александр рассказал, что есть разрешение на строительство, и, что планирует инвестировать в Черногории. Сорая ему сказала, что и она уже некоторое время имеет подобные планы", - сказал собеседник издания.

Сама Вучелич отказалась раскрывать подробности соглашения с Януковичем-младшим: "Я вам эту информацию не могу ни подтвердить, ни опровергнуть".

Источник: http://ru.espreso.tv/news/2017/01/10...yu_playboy_smy
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