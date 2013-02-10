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Эльвира Набиуллина лучший глава ЦБ Европы в 2016 году?

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#1
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Эльвира Набиуллина лучший глава ЦБ Европы в 2016 году?


Ежегодно британский деловой журнал The Banker составляет рейтинг самых успешных банкиров Европы. Как сообщает само издание, лучшим председателем Центрального Банка на территории Европы была признана глава российского Центробанка, Эльвира Набиуллина. Лучшим банкиром Набиуллина была признана за великолепные показатели работы ЦБ РФ в условиях экономического кризиса.

По мнению специалистов, российскому Центральному Банку приходилось активно маневрировать финансами, в условиях жесточайшего финансового кризиса. Ко всему прочему, Эльвира Набиуллина столкнулась с дополнительными трудностями, в виде девальвации национальной валюты и проблем в банковском секторе страны. Журналисты издания The Banker уверены в том, что под сильной рукой главы российского ЦБ, страна смогла выкарабкаться из финансовых трудностей, и выйти на небольшой экономический рост в предстоящем 2017 году.

Отдельно специалисты отметили работу Эльвиры Набиуллиной по оздоровлению банковского сектора России. За два последних года мегарегулятор отозвал лицензии у более чем 300 банков. А это составляет 30 процентов от всего количества кредитных организаций Российской Федерации.

Отдельно журналисты выделили совместную работу Центрального Банка России и Министерства Финансов Российской Федерации над новой пенсионной системой.

Но в англоязычной прессе есть и иное мнение по поводу работы главы российского Центрального Банка. Как считает ряд экспертов, российский мегарегулятор не должен был допустить столь сильного укрепления рубля в 2016 году, а именно на 22 процента. Ведь таким укреплением рубля был нивелирован эффект девальвации, который стимулировал экспорт. А это дополнительно давало рост промышленного производства как минимум на 3 года. Но не это основная проблема, столь сильного укрепления рубля. Ведь рост российской валюты на 22 процента превысил нормальную доходность по российским долговым обязательствам, имеющих годовую доходность в 7-8 процентов. Так в чём же здесь таится опасность? А опасное во всей этой истории то, что иностранные инвесторы получили доходность до 30 процентов годовых по российским бумагам, при этом в твёрдой валюте.

Разве покажется после этого странным то, что иностранный спекулятивный капитал массово ринулся на российские финансовые рынки? По скромным подсчётам независимых экспертов, за счёт иностранных спекулятивных инвестиций, российские фондовые рынки уже надули финансовый пузырь, который превышает все совокупные резервы ЦБ и Стабилизационного Фонда. Чем это грозит? А грозит это России примерно тем, что произошло в 1997 с Азиатским фондовым кризисом и в 2007 году с ипотечным.

Специально для mmgp.ru
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Я знаю то, что ничего не знаю.
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