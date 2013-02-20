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Стартап Airbnb инвестирует $13 млн в приложение Resy по заказу столиков в ресторанах

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Стартап Airbnb инвестирует $13 млн в приложение Resy по заказу столиков в ресторанах

Стартап Airbnb инвестирует $13 млн в приложение Resy по заказу столиков в ресторанах.

Источник сообщает, что в ближайшее время стартап Airbnb будет заниматься внедрением приложения Resy по заказу и бронированию столиков в ресторанах в собственную разработку - платформу по заказу и бронированию жилья.

Стартап Airbnb изначально имел название AirBed&Breakfast, что при переводе с английского языка значит "надувной матрас и завтрак" был создан в августе 2008 года. Первое финансирование стартап привлек от венчурного фонда Y Combinator, работающего в формате бизнес-инкубатора. Главный офис организации находится в Сан-Франциско и кроме него имеет еще 11 региональных представительств.

Стартап Resy был создан в Нью-Йорке в 2014 году. Он разработал и создал мобильное приложение по поиску, заказу и бронированию столиков в ресторанах. Компания сотрудничает с более, чем тысяча ресторанов в Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорк, Вашингтон, Сан-Франциско. Через приложение Resy ежемесячно бронируется около 1.500.000 столиков.

Со слов одного из основателей стартапа Airbnb Брайана Чески, - "Поиск и бронирование столиков в ресторанах является неотъемлемой частью любой поездки или путешествия, которые не заканчиваются только лишь поиском и бронированием жилья".

Основатель Resy Бен Левентэл сказал, что привлеченные инвестиции стартап использует для расширения своего бизнеса.



Стартап Resy в 2014 г. ранее уже привлекал инвестиции в размере 2.000.000 долларов от венчурных фондов Lerer Hippeau Ventures и Vayner/RSE.

По материалам: http://rb.ru/news/airbnb-resy

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Метки
startup, инвестирование, инвестиции в стартап, стартап, стартапы
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