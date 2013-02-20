Стартап Airbnb инвестирует $13 млн в приложение Resy по заказу столиков в ресторанах.
Источник сообщает, что в ближайшее время стартап Airbnb будет заниматься внедрением приложения Resy по заказу и бронированию столиков в ресторанах в собственную разработку - платформу по заказу и бронированию жилья.
Стартап Airbnb изначально имел название AirBed&Breakfast, что при переводе с английского языка значит "надувной матрас и завтрак" был создан в августе 2008 года. Первое финансирование стартап привлек от венчурного фонда Y Combinator, работающего в формате бизнес-инкубатора. Главный офис организации находится в Сан-Франциско и кроме него имеет еще 11 региональных представительств.
Стартап Resy был создан в Нью-Йорке в 2014 году. Он разработал и создал мобильное приложение по поиску, заказу и бронированию столиков в ресторанах. Компания сотрудничает с более, чем тысяча ресторанов в Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорк, Вашингтон, Сан-Франциско. Через приложение Resy ежемесячно бронируется около 1.500.000 столиков.
Со слов одного из основателей стартапа Airbnb Брайана Чески, - "Поиск и бронирование столиков в ресторанах является неотъемлемой частью любой поездки или путешествия, которые не заканчиваются только лишь поиском и бронированием жилья".
Основатель Resy Бен Левентэл сказал, что привлеченные инвестиции стартап использует для расширения своего бизнеса.
Стартап Resy в 2014 г. ранее уже привлекал инвестиции в размере 2.000.000 долларов от венчурных фондов Lerer Hippeau Ventures и Vayner/RSE.
По материалам: http://rb.ru/news/airbnb-resy