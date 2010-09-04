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Walmart снова будет принимать карты Visa

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Walmart снова будет принимать карты Visa

Walmart и Visa наконец-то уладили все разногласия касательно платежей и теперь потребители Walmart в Канаде снова смогут оплачивать покупки с помощью кредитных карт Visa.

Согласно изданию Bloomberg, представитель Walmart сообщил, что компании достигли договоренности и теперь все 409 магазинов Walmart в Канаде будут принимать карты Visa. В июне Walmart Canada предупредила, что больше не будет сотрудничать с Visa, если платежная система не понизит комиссию на транзакции с кредитными картами. Покупатели снова смогут пользоваться своими картами Visa, начиная с 6 января.



В компаниях не разглашают детали соглашения.

Компания Walmart в Канаде решила прекратить сотрудничество с Visa, что было вызвано разными взглядами компаний на прием платежей и высокими комиссиями Visa. В Walmart считают, что платежи по чипованным картам можно подтверждать только PIN-кодом. А Visa пытается заставить ритейлера отпускать товар, если оплата подтверждена подписью клиента.

В июне Visa даже подала в суд на ритейлера, за игнорирование процедуры оплаты на кассе, для которой вместо ПИН-кода может использоваться подпись.

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Метки
новости, платежная система
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