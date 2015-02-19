|
Криптовалюты(разметки, анализ, прогнозы)
Возьму тут вступительное слово, если бы в ценообразование обычных валют не вмешивалось бы государство, криптовалюты были бы не нужны. Но в силу того, что государства в лице своих ЦБ занимаются регулярной и умышленной порчей национальных денег в угоду сиюминутным интересам, то естественно у людей возникает потребность в защитном активе, мы живем в 21 веке, и золото слегка устарело, вот ему на смену и пришел Биткоин и другие криптовалюты.
И можно сколько угодно рассказывать, что в обороте биткоин не удобен, что не всегда и везде законен, и прочее прочее. Это к делу не относится совершенно. Людям нужно сокровище, что-то такое само по себе будет сохранять стоимость, и при этом быть сокрытым от государства, именно поэтому и только поэтому на него будет спрос, пока не появится похожая, и более легкая в использовании альтернатива.