Астрология в Трейдинге

Для начала попробую развеять мысли скептиков, и постараюсь донести на чем работает астрология, и почему её так или иначе применяют многие на Западе при торговле. Начну с главной пожалуй картинки с Графика циклов солнечной активности с 1760 года.
Обратите друзья мои внимание на график. Смотрите первый классический экономический кризис, 1825 год-минимум солнечной активности, кризис 1900 года, опять солнечный минимум. Дальше я продолжать не стану, пока не нарисую картинку доходчивую, влияние планет конечно менее ярко выраженное, но тем не менее достаточно значимое.