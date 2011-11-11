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Астрология в Трейдинге

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"Социоэкономика, Астрология, Циклический анализ, и немного новостей" - авторский блог пользователя Asal
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Астрология в Трейдинге
Для начала попробую развеять мысли скептиков, и постараюсь донести на чем работает астрология, и почему её так или иначе применяют многие на Западе при торговле. Начну с главной пожалуй картинки с Графика циклов солнечной активности с 1760 года.
Обратите друзья мои внимание на график. Смотрите первый классический экономический кризис, 1825 год-минимум солнечной активности, кризис 1900 года, опять солнечный минимум. Дальше я продолжать не стану, пока не нарисую картинку доходчивую, влияние планет конечно менее ярко выраженное, но тем не менее достаточно значимое.
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