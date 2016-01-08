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PivotNorth Capital закрыла третий раунд финансирования на 35 млн долларов

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#1
Форекс-блогер
 
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PivotNorth Capital закрыла третий раунд финансирования на 35 млн долларов
PivotNorth Capital, стартап основанный в Калифорнии, замыкает третий раунд финансирования на 35 миллионах долларов.





В ноябре прошлого года данный стартап увеличил собираемую сумму.
На текущий момент фонд собрал порядка 35 миллионов долларов.

Во главе с бывшим USVP и партнером Sequoia Capital, Тимом Коннорсом, а также основателем и управляющим партнером, стартап PivotNorth Capital занимается инвестированием в стартапы на начальных райндах А, а также в потребительские и корпоративные технологии в размере от 100 тысяч до трех миллионов долларов.

В портфеле компании находятся такие стартапы как Chime, OpsPanda, Blekko, Survata, GoodCall, WhoKnowsWho, Looker.com, RelateIQ и другие.


Переведено специально для MMGP.ru
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