PivotNorth Capital закрыла третий раунд финансирования на 35 млн долларов

PivotNorth Capital, стартап основанный в Калифорнии, замыкает третий раунд финансирования на 35 миллионах долларов.
В ноябре прошлого года данный стартап увеличил собираемую сумму.
На текущий момент фонд собрал порядка 35 миллионов долларов.
Во главе с бывшим USVP
и партнером Sequoia Capital
, Тимом Коннорсом, а также основателем и управляющим партнером, стартап PivotNorth Capital
занимается инвестированием в стартапы на начальных райндах А, а также в потребительские и корпоративные технологии в размере от 100 тысяч до трех миллионов долларов.
В портфеле компании находятся такие стартапы как Chime, OpsPanda, Blekko, Survata, GoodCall, WhoKnowsWho, Looker.com, RelateIQ и другие.
Переведено специально для MMGP.ru