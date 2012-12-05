Власти Китая продолжают обвал стоимости биткоина!

Доброго времени, друзья!
С интересом сообщаю вам, что 9 января 2017 года в понедельник, биткоин продолжил свое стремительное снижение, которое началось еще в четверг из-за опасения инвесторов того, что власти Китая ужесточат правила оборота криптовалюты, как сообщает Bloomberg. По состоянию на 19:05 МСК в понедельник, биткоин потерял 1,27% и опустился до $899,77, и это после того как он упал в четверг на целых 20%.
Более того, 6 января Шанхайским отделением Китайского Народного банка было опубликовано заявление о том, что власти Китая будут продолжать обрушивать биткоин, руководителями ведомства совместно с представителями власти города, обратились к руководству торговой платформы BTCChina.com с просьбой проведения внутренней проверки и устранению всех уязвимостей системы. Также банком были выдвинуты предупреждения инвесторам о том, что биткоин это виртуальный товар и он не имеет юридического статуса валюты.
В свою очередь изданием QQ.com ссылаясь на данные, близкие к Государственному менеджменту валютного контроля Китая, сообщается о том, что ведомство ведет исследовательскую деятельность различных аспектов в торговли криптовалютами, включая биткоин и сильно опасается, что криптовалюты могут быть задействованы для вывода капиталов из страны в обход валютному контролю Китая.
Напомню, что это далеко не первый случай, когда правительством Китая обрушивается биткоин. Например в 2013 году китайскими властями был выдвинут запрет для всем финансовых учреждений, который запрещал вести обработку транзакций криптовалюты, это привело к резкому снижению стоимости биткоина. А с конца сентября до начала января 2016 года, стоимость биткоина выросла почти в два раза, он стал лучшим активом 2016 года. Интересно, что темпы роста биткоина к доллару с начала 2016 года вчетверо превысили прирост бразильского реала и российского рубля.
Отсюда вытекает вопрос: "Что будет с биткоином дальше, рост или падение?" Жду ваших отзывов, друзья!
Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим