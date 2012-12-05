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Власти Китая продолжают обвал стоимости биткоина!

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Старый Сегодня, 13:42
#1
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Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Одесская область
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.01.2016
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Власти Китая продолжают обвал стоимости биткоина!

Доброго времени, друзья!

С интересом сообщаю вам, что 9 января 2017 года в понедельник, биткоин продолжил свое стремительное снижение, которое началось еще в четверг из-за опасения инвесторов того, что власти Китая ужесточат правила оборота криптовалюты, как сообщает Bloomberg. По состоянию на 19:05 МСК в понедельник, биткоин потерял 1,27% и опустился до $899,77, и это после того как он упал в четверг на целых 20%.

Более того, 6 января Шанхайским отделением Китайского Народного банка было опубликовано заявление о том, что власти Китая будут продолжать обрушивать биткоин, руководителями ведомства совместно с представителями власти города, обратились к руководству торговой платформы BTCChina.com с просьбой проведения внутренней проверки и устранению всех уязвимостей системы. Также банком были выдвинуты предупреждения инвесторам о том, что биткоин это виртуальный товар и он не имеет юридического статуса валюты.

В свою очередь изданием QQ.com ссылаясь на данные, близкие к Государственному менеджменту валютного контроля Китая, сообщается о том, что ведомство ведет исследовательскую деятельность различных аспектов в торговли криптовалютами, включая биткоин и сильно опасается, что криптовалюты могут быть задействованы для вывода капиталов из страны в обход валютному контролю Китая.

Напомню, что это далеко не первый случай, когда правительством Китая обрушивается биткоин. Например в 2013 году китайскими властями был выдвинут запрет для всем финансовых учреждений, который запрещал вести обработку транзакций криптовалюты, это привело к резкому снижению стоимости биткоина. А с конца сентября до начала января 2016 года, стоимость биткоина выросла почти в два раза, он стал лучшим активом 2016 года. Интересно, что темпы роста биткоина к доллару с начала 2016 года вчетверо превысили прирост бразильского реала и российского рубля.

Отсюда вытекает вопрос: "Что будет с биткоином дальше, рост или падение?" Жду ваших отзывов, друзья!

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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Последний раз редактировалось Prosvetlenniy; Сегодня в 14:30.
Prosvetlenniy на форуме  
Старый Сегодня, 15:01
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 2,593
Благодарностей: 280
КП: 0.114
Re: Власти Китая продолжают обвал стоимости биткоина!
Цитата:
Сообщение от Prosvetlenniy Посмотреть сообщение
Власти Китая продолжают обвал стоимости биткоина
Скорее это не власти Китая, а всего лишь инвесторы так влияют на курс биткоина. Все по рыночным моделями развивается. Коррекция вниз прошла, теперь начинает расти.
__________________
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