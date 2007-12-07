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Конкурс "В Новый год с Olymptrade"

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В этом разделе обсуждаются и проводятся конкурсы от MMGP для Forex трейдеров.
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Старый Сегодня, 13:41
#1
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Имя: Евгений
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Записей в блоге: 21

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Конкурс "В Новый год с Olymptrade"
Конкурс "В Новый год с Olymptrade"


Предлагаем Вам принять участие в новом комнкурсе от компании Olymptrade совместно с форумом MMGP.RU и ForexForum.ru
1. В конкурсе может принять участие любой желающий, зарегистрированный на форуме MMGP.RU или ForexForum.ru, а также в компании OlympTrade.

2. Для участия в конкурсе Вам необходимо пополнить свой счетв компании OlympTrade на сумму как минимум 350 рублей (эквивалент 10$), после чего отписать свой ник на форуме и счет в конкурсной теме на форуме.

При проведении конкурса каждый участник может пополнять свой депозит без ограничений.

3. Внимание! При пополнении счета необходимо указать следующий промокод: 8lbex

Действует акция бонус 10% к депозиту

4. Продолжительность конкурса: 2 недели.

5. Конкурс стартует после набора 50 участников в начале следующей торговой недели. О старте будет объявлено в теме.

6. Победителем становится участник с максимальной цепочкой успешных сделок. Участник, кто продемонстрировал наибольшее количество сделок подряд является победителем.

7. Призовой фонд составляет 50 тыс рублей и распределяется среди 10 финалистов, причем в призеры попадают лишь те пользователи, у которых, как минимум, 5 успешных сделок подряд.
  1. место : 20 000р.
  2. место : 10 000р.
  3. место : 7 000р.
  4. место : 5 000р.
  5. место : 3 000р.
  6. место : 2 000р.
  7. место : 1 000р.
  8. место : 1 000р.
  9. место : 500р.
  10. место : 500р.

При этом если 2 (или более) участника в конце конкурса имеют одинаковый результат, то они получают равные денежные призы, предусмотренные за 1 и 2 (или более) место.

Например: Два лидера набрали одинаковый результат, в этом случае они получают по 15 тысяч рублей (20 тысяч + 10 тысяч)/2. Далее по списку 3, 4 и остальные места.

*если счет был открыт в другой валюте, то приз начисляется в долларовом эквиваленте по курсу ЦБ на день начисления приза.

8. Финалисты получают деньги на счет в компании OlympTrade и могут их вывести без дополнительных условий по средствам платежной системы, через которую был совершен ввод.
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