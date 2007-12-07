Конкурс "В Новый год с Olymptrade"
Предлагаем Вам принять участие в новом комнкурсе от компании Olymptrade совместно с форумом MMGP.RU
и ForexForum.ru
1.
В конкурсе может принять участие любой желающий, зарегистрированный на форуме MMGP.RU
или ForexForum.ru
, а также в компании OlympTrade
.
2.
Для участия в конкурсе Вам необходимо пополнить свой счетв компании OlympTrade
на сумму как минимум 350 рублей
(эквивалент 10$
), после чего отписать свой ник на форуме и счет в конкурсной теме на форуме.
При проведении конкурса каждый участник может пополнять свой депозит без ограничений.
3. Внимание!
При пополнении счета
необходимо указать следующий промокод: 8lbex
Действует акция бонус 10% к депозиту
4.
Продолжительность конкурса: 2 недели
.
5.
Конкурс стартует после набора 50 участников в начале следующей торговой недели. О старте будет объявлено в теме.
6.
Победителем становится участник с максимальной цепочкой успешных сделок. Участник, кто продемонстрировал наибольшее количество сделок подряд
является победителем.
7.
Призовой фонд составляет 50 тыс рублей и распределяется среди 10 финалистов, причем в призеры попадают лишь те пользователи, у которых, как минимум, 5 успешных сделок подряд.
- место : 20 000р.
- место : 10 000р.
- место : 7 000р.
- место : 5 000р.
- место : 3 000р.
- место : 2 000р.
- место : 1 000р.
- место : 1 000р.
- место : 500р.
- место : 500р.
При этом если 2 (или более) участника в конце конкурса имеют одинаковый результат, то они получают равные денежные призы, предусмотренные за 1 и 2 (или более) место.
Например:
Два лидера набрали одинаковый результат, в этом случае они получают по 15 тысяч рублей (20 тысяч + 10 тысяч)/2. Далее по списку 3, 4 и остальные места.
*если счет был открыт в другой валюте, то приз начисляется в долларовом эквиваленте по курсу ЦБ на день начисления приза.
8.
Финалисты получают деньги на счет в компании OlympTrade
и могут их вывести без дополнительных условий по средствам платежной системы, через которую был совершен ввод.