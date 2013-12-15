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IT-тренды 2017 от визионера Яндекса















Предсказаний Григория Бакунова все очень ждут, потому что они имеют свойство сбываться. В конце 2015 года визионер «Яндекса» среди трендов называл совместное потребление, VR, блокчейн-технологии. В 2016 году их массово использовали компании различных отраслей. Но как отмечает сам Григорий, IT-тренды — это не подсказка, где будет область успеха, а скорее набор направлений, куда все побегут. Итак, IT-тренды 2017







Появятся современные ретро-устройства







В наступающем году традиционные бизнесы и корпорации будут создавать новые версии старых устройств. В 1990-е годы законодателем мод в плёночной фотографии была компания Kodak. Она же первой получила патент на цифровую фотографию, но упустила шанс развить это направление в доходный бизнес. Есть плёнка, есть деньги, зачем что-то менять. И сегодня Kodak стал маленькой компанией на грани банкротства. Но 3 месяца назад они совершили рывок — выпустили две модели суперсовременных all-digital камер в стиле ретро. И такие продукты будут появляться массово.







На смену совместному потреблению приходит экономика по запросу







Экономика совместного потребления (shared economy) и всё, что называется модным словом уберизация, падает камнем. Проекты, которые строились по этой модели, но не взлетели, обречены. На смену приходит предоставление товаров и услуг по запросу пользователя (on-demand service). Также блага могут сдаваться в кратковременную аренду по принципу разделения времени (time-sharing). Но, как любой тренд, экономика по запросу проживёт 2-3 года, а затем повторит судьбу совместного потребления.







Отмирают одни трендовые понятия, появляются другие







2017-й станет годом отказа от старого bull shit bingo и перехода к новому bull shit bingo. Big Data, Artificial Intelligence и огромное количество других старых слов уйдёт, станет частью современных технологий. Это не значит, что исчезнут сами явления. Того, что сейчас называют Big Data, в 2017-м будет на порядок больше. Просто это перестанут так называть.







В последнее время также много говорят о дигитализации медицины. Это область с очень высокими рисками, и поэтому в неё всё приходит с большим опозданием. Но нет никакой дигитализации — это просто современная медицина.







Новые виды платежей







В 2017 году кардинально изменятся способы совершать платежи. В основном речь об оффлайн-оплате, поскольку изменения в онлайн уже произошли в 2016-м. В будущем году мы впервые увидим людей, которые совсем не пользуются наличными. Дело не только в карточках. Возможность платить онлайн — очень важное стратегическое изменение в бытовых финансовых операциях. Но трансформации пойдут дальше. Бэк-офисы финансовых организаций, пока ещё использующие бумажные носители и электронную почту, будут стремиться минимизировать человеческий фактор.







Сильно изменила сферу финансов технология Apple Pay, которая позволяет не раздавать информацию о платежах. Продавцы и даже банк не могут отследить историю покупок пользователя. Но в следующем году это благо будет разрушено, потому что платить с помощью телефона неудобно ― его можно забыть. Новые платежные системы будут идентифицировать покупателя по голосу, по лицу, по отпечатку пальца.







Компании вернутся к старым технологиям







В 2017-м компании начнут применять старые технологии в новых направлениях. Например, для работы в космосе и в океанах. В космосе всё работает на технологиях, придуманных в прошлом веке, но есть целый пласт ещё не задействованных идей. Кроме того, появляются новые рынки, где старые технологии пока не нашли применение.







Продажа не продукта, а истории







В 2017 году мы увидим огромное количество брендов и компаний, которые делают новые продукты, но продают прежде всего историю и потребительский опыт.







Хороший пример — Tesla. Многие уважают этот бренд, но их автомобили стоят бешеных денег при достаточно скромном исполнении. Покупателей Tesla car можно понять: они платят за экологичность, суперсовременность и будущее.







Брендов, продающих истории, в 2017 году станет на порядок больше. И если раньше они нацеливались на хипстеров, то теперь пользовательская база включает самых обычных людей.







Люди будут учить друг друга







Чуть ли не единственное фундаментальное изменение в 2017-19 годах произойдёт в образовании. Кросс-обучение наконец-то станет большим трендом.







Основным принципом обучения всегда была пропаганда одной точки зрения. Источник знания один — преподаватель или учебник. А в 2017 году появятся образовательные проекты, основанные на концепции обучения друг друга. Люди быстрее и эффективнее учатся в группе. При этом они получают не столько теоретическую подготовку, сколько практический опыт







Появятся учебные заведения, которые платят студентам за то, что они учатся. В нынешней модели человек приходит учиться, чтобы потом пойти кем-то работать. В современном мире должно быть наоборот: есть компания, которая платит школе, а та платит своим ученикам. При этой схеме в школу попадают только люди, которые действительно хотят учиться и работать в конкретной области.







В образовании будут использовать VR, AR, 3D — для того же, для чего раньше использовали геймификацию. Людям скучно учиться, и новые технологии в обучении будут их привлекать.







Интеллектуальные помощники будут действовать без запроса человека







Одна из главных претензий при работе с системами голосовых ботов — необходимость к ним специально обращаться. Зачем каждый раз говорить «Окей, Гугл»? Почему Siri не слушает хозяина постоянно?







Системы интеллектуальных помощников лишены интеллекта. Они работают реактивно: отвечают на вопросы и реагируют на требования. А должна быть штука, которая делает что-то вместо человека. Системы должны сопровождать человека, где бы он ни находился и инициировать разговор сами. Например, без запроса напоминать хозяину о плохой погоде перед выходом из дома. В 2017 году мы наконец увидим такие системы. В 2016-ом Amazon показал подобное решение — Echo. Но пока это сырой технологический прототип, и нормальный человек им пользоваться не сможет.







Появятся решения для блокировки потока информации







Люди зависимы от потребления информации, причём зачастую не ограничиваются одним каналом. В 2017-м цифровой детокс — временный отказ от потребления контента — поднимут на знамя. Появятся технологические инструменты для решения проблемы. Например, сервисы, которые помогут избавиться от привычки постоянно смотреть в телефон. Будет десяток приложений, блокирующих использование смартфона на 40 минут в час.







Все IT-тренды в 2017 году на самом деле — гуманитарные







Современные компании не делают технологические прорывы, а решают гуманитарные проблемы. И потому вряд ли могут рассчитывать на большой финансовый успех. Компании, которые начали получать прибыль в 2016-м, успешно продолжат и в следующем. Но стартовать с новыми бизнес-моделями в 2017 году будет очень сложно. Причины — две:







Изменение подхода к потреблению;

Неготовность людей к большим тратам.

Но тот, кто сумеет предложить успешные решения гуманитарных проблем, — выиграет.







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Источник #tceh совместно со Science Guide собрали друзей на Новогоднем Geek-шоу. По доброй традиции Григорий bobuk Бакунов, директор по распространению технологий «Яндекса», поделился прогнозом, как будет развиваться IT-отрасль в будущем году.Предсказаний Григория Бакунова все очень ждут, потому что они имеют свойство сбываться. В конце 2015 года визионер «Яндекса» среди трендов называл совместное потребление, VR, блокчейн-технологии. В 2016 году их массово использовали компании различных отраслей. Но как отмечает сам Григорий, IT-тренды — это не подсказка, где будет область успеха, а скорее набор направлений, куда все побегут. Итак, IT-тренды 2017В наступающем году традиционные бизнесы и корпорации будут создавать новые версии старых устройств. В 1990-е годы законодателем мод в плёночной фотографии была компания Kodak. Она же первой получила патент на цифровую фотографию, но упустила шанс развить это направление в доходный бизнес. Есть плёнка, есть деньги, зачем что-то менять. И сегодня Kodak стал маленькой компанией на грани банкротства. Но 3 месяца назад они совершили рывок — выпустили две модели суперсовременных all-digital камер в стиле ретро. И такие продукты будут появляться массово.Экономика совместного потребления (shared economy) и всё, что называется модным словом уберизация, падает камнем. Проекты, которые строились по этой модели, но не взлетели, обречены. На смену приходит предоставление товаров и услуг по запросу пользователя (on-demand service). Также блага могут сдаваться в кратковременную аренду по принципу разделения времени (time-sharing). Но, как любой тренд, экономика по запросу проживёт 2-3 года, а затем повторит судьбу совместного потребления.2017-й станет годом отказа от старого bull shit bingo и перехода к новому bull shit bingo. Big Data, Artificial Intelligence и огромное количество других старых слов уйдёт, станет частью современных технологий. Это не значит, что исчезнут сами явления. Того, что сейчас называют Big Data, в 2017-м будет на порядок больше. Просто это перестанут так называть.В последнее время также много говорят о дигитализации медицины. Это область с очень высокими рисками, и поэтому в неё всё приходит с большим опозданием. Но нет никакой дигитализации — это просто современная медицина.В 2017 году кардинально изменятся способы совершать платежи. В основном речь об оффлайн-оплате, поскольку изменения в онлайн уже произошли в 2016-м. В будущем году мы впервые увидим людей, которые совсем не пользуются наличными. Дело не только в карточках. Возможность платить онлайн — очень важное стратегическое изменение в бытовых финансовых операциях. Но трансформации пойдут дальше. Бэк-офисы финансовых организаций, пока ещё использующие бумажные носители и электронную почту, будут стремиться минимизировать человеческий фактор.Сильно изменила сферу финансов технология Apple Pay, которая позволяет не раздавать информацию о платежах. Продавцы и даже банк не могут отследить историю покупок пользователя. Но в следующем году это благо будет разрушено, потому что платить с помощью телефона неудобно ― его можно забыть. Новые платежные системы будут идентифицировать покупателя по голосу, по лицу, по отпечатку пальца.В 2017-м компании начнут применять старые технологии в новых направлениях. Например, для работы в космосе и в океанах. В космосе всё работает на технологиях, придуманных в прошлом веке, но есть целый пласт ещё не задействованных идей. Кроме того, появляются новые рынки, где старые технологии пока не нашли применение.В 2017 году мы увидим огромное количество брендов и компаний, которые делают новые продукты, но продают прежде всего историю и потребительский опыт.Хороший пример — Tesla. Многие уважают этот бренд, но их автомобили стоят бешеных денег при достаточно скромном исполнении. Покупателей Tesla car можно понять: они платят за экологичность, суперсовременность и будущее.Брендов, продающих истории, в 2017 году станет на порядок больше. И если раньше они нацеливались на хипстеров, то теперь пользовательская база включает самых обычных людей.Чуть ли не единственное фундаментальное изменение в 2017-19 годах произойдёт в образовании. Кросс-обучение наконец-то станет большим трендом.Основным принципом обучения всегда была пропаганда одной точки зрения. Источник знания один — преподаватель или учебник. А в 2017 году появятся образовательные проекты, основанные на концепции обучения друг друга. Люди быстрее и эффективнее учатся в группе. При этом они получают не столько теоретическую подготовку, сколько практический опытПоявятся учебные заведения, которые платят студентам за то, что они учатся. В нынешней модели человек приходит учиться, чтобы потом пойти кем-то работать. В современном мире должно быть наоборот: есть компания, которая платит школе, а та платит своим ученикам. При этой схеме в школу попадают только люди, которые действительно хотят учиться и работать в конкретной области.В образовании будут использовать VR, AR, 3D — для того же, для чего раньше использовали геймификацию. Людям скучно учиться, и новые технологии в обучении будут их привлекать.Одна из главных претензий при работе с системами голосовых ботов — необходимость к ним специально обращаться. Зачем каждый раз говорить «Окей, Гугл»? Почему Siri не слушает хозяина постоянно?Системы интеллектуальных помощников лишены интеллекта. Они работают реактивно: отвечают на вопросы и реагируют на требования. А должна быть штука, которая делает что-то вместо человека. Системы должны сопровождать человека, где бы он ни находился и инициировать разговор сами. Например, без запроса напоминать хозяину о плохой погоде перед выходом из дома. В 2017 году мы наконец увидим такие системы. В 2016-ом Amazon показал подобное решение — Echo. Но пока это сырой технологический прототип, и нормальный человек им пользоваться не сможет.Люди зависимы от потребления информации, причём зачастую не ограничиваются одним каналом. В 2017-м цифровой детокс — временный отказ от потребления контента — поднимут на знамя. Появятся технологические инструменты для решения проблемы. Например, сервисы, которые помогут избавиться от привычки постоянно смотреть в телефон. Будет десяток приложений, блокирующих использование смартфона на 40 минут в час.Современные компании не делают технологические прорывы, а решают гуманитарные проблемы. И потому вряд ли могут рассчитывать на большой финансовый успех. Компании, которые начали получать прибыль в 2016-м, успешно продолжат и в следующем. Но стартовать с новыми бизнес-моделями в 2017 году будет очень сложно. Причины — две:Изменение подхода к потреблению;Неготовность людей к большим тратам.Но тот, кто сумеет предложить успешные решения гуманитарных проблем, — выиграет.

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