Amazon приобрела стартап harvest.ai (система кибербезопасности) за $19 млн

Ресурс Amazon Web Services предоставляющий облачный сервис приобрел стартап по кибербезопасности Harvest.ai за 19.000.000 долларов.
Цель сделки - укрепить облачную безопасность для своих конечных пользователей.
Глава одного из инвестиционных фондов вложившихся в стартап Фред Ван (инвестфонд Trinity Ventures, который вложил чуть менее $ 2 млн в Harvest.ai.) сказал, что Amazon приобрела стартап Harvest.ai в начале прошлого года, но официального подтверждения этой сделки до сих пор не было. Фред Ван отказался раскрывать сумму сделки, но сказал в телефонном интервью, что "это отличное достижение и победа как для вкладчиков, так и для руководителей компании".
В анонимном источнике сообщили, что стартап был куплен за 19.000.000 долларов. По информации источника, штат сотрудников стартапа переехал работать в штаб-квартиру компании Amazon в Сиэтл из своего офиса расположенном в Сан-Диего.
В компании Amazon отказываются давать какие-либо комментарии по приобретению стартапа и пояснили, что не дают комментариев по различным слухам и догадкам. Основатели стартапа также отказываются от комментариев.
Стартап Harvest.ai был основан в сентябре 2014 года генеральным директором Александром Уотсоном, который имеет 10-летний опыт работы в разведывательном управлении Соединенных Штатов Америки, в том числе 7 лет в администрации по нацбезопасности.
Стартап ранее привлекал средства от инвестиционных фондов Trinity Ventures и Moonshots Capital на общую сумму 2.710.000 долларов.
Стартап работает в области называемой - профилактика данных утечки, и применяет алгоритмы искусственного интеллекта, в том числе нейронных сетей для оценки действий пользователей при распознавании кибер-атак. Алгоритм заложенный в систему Macie Analytics отслеживает изменения в поведении пользователей, такие как: перемена местоположения, изменение в привычках серфинга и т.д. Например система уведомляет своих пользователей в случае, если важные файлы были отправлены фиктивному получателю или какие-то документы внезапно стали доступны другим неизвестным пользователям.
Разработанные технологические процессы стартапа помогут сделать защиту данных Amazon Web Services более надежной.
По материалам: http://rb.ru/news/amazon-harvestai