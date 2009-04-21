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Airbnb инвестирует $13 млн в приложение по заказу столиков в ресторанах Resy

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Airbnb инвестирует $13 млн в приложение по заказу столиков в ресторанах Resy
Сервис по аренде жилья Airbnb инвестирует $13 млн в приложение по бронированию столиков в ресторанах Resy. Об этом пишет Venturebeat.



Сообщается, что в ближайшие месяцы Airbnb займется интеграцией Resy в собственное приложение.



Цитата:
«Помощь людям в поиске и заказе столика в местных ресторанах — это особоенность любой поездки, которая не заканчивается только подбором жилья», — отметил генеральный директор Airbnb Брайан Чески (Brian Chesky).


Генеральный директор Resy Бен Левентэл (Ben Leventhal) рассказал, что полученные средства компания планирует вложить в расширение доступных городов.



Основанный в 2014 году в Нью-Йорке, сервис Resy работает с более чем 1000 ресторанов в 50 городах США и бронирует примерно 1,5 млн столиков в месяц, но это все еще намного меньше, чем его основной конкурент OpenTable — около 40 тысяч ресторанов.



По данным Crunchbase, Resy в 2014 году привлек $2 млн от Lerer Hippeau Ventures и Vayner/RSE.


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