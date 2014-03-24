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Можно ли стабильно зарабатывать на хитране?
Хотела понять, что такое хит-ран и откуда взялось это понятие.
От блогеров, официальных источников и изучения американской субкультуры нашла три значения этому определению. Решайте, какое вам больше нравится.
hit and run.
1. Это тактика американских летчиков во время войны в Вьетнаме. Суть: Быстро сбросить бомбы на вьетнамцев и удрать, чтобы русские не наваляли в ответ.
2. Юридический термин, означает: покинуть место автомобильной аварии, обычно при наезде на человека или на частную собственность. В большинстве государств мира это запрещено законом и уголовно наказуемо.
3. Жаргон, используемый а американских песнях, означает: "сделать это по быстрому и разбежаться".
Ни одного хорошего значения этому явлению я не нашла. Достаточно мерзкое выражение.
Что означает хитран в хайпах.
1. Инвестор вкладывает обычно минимальную сумму, так как на нее максимальный рефбек, проходит с проектом круг и бросает проект. Итак бегает из одного проекта в другой в погоне за самым высоким рефбеком.
На хитран инвесторов провоцируют мониторы.
1. Мониторам нужно не качество инвесторов, размер депозитов, а их количество. Поэтому для самых маленьких вкладов самые большие рефбеки + бонусы. Это очень выгодно, так как сразу после депозита инвестор возвращает часть вклада обратно, а монитор имеет кучу рефералов.
2. Мониторам не выгодны реинвесты. Обычно за повторный вклад минимальный рефбек. Они способствуют тому, чтобы инвесторы каждый раз искали новый проект с наиболее высоким рефбеком. Итак по кругу.
Это была теория:
А теперь вопросы:
1. Считаете ли вы, что хитран выгоден инвесторам?
2. Можно ли на нем заработать простым вкладчикам?
3. И при каких условиях инвестор может, используя хитран, получать стабильный доход?