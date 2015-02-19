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"Социоэкономика, Астрология, Циклический анализ, и немного новостей" - авторский блог пользователя Asal
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Старый Сегодня, 12:56
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Вступительное слово
Хочу поприветствовать дорогих читателей блоге, в данной теме я расскажу о себе. Заранее извиняюсь, что не привожу ФИО, но считаю, что некоторая анонимность в интернете есть преимущество в наше время, особенно для тех кто имеет свое собственное мнение.
Итак Форексом и биржей стал интересоваться я 7 лет назад, после того как с одним товарищем мы стали заниматься разработкой робота для ПАММ счета. Дело это было интересное, пришлось перечитать кучу литературы, узнать на своем опыте, что все несколько сложнее чем кажется. Именно тогда мне стало очевидно, что классические подходы не работают. Уж молчу про фундаментальный анализ в его традиционном понимании. Нужен был новый инструмент, и он нашелся.

Случайным образом, я познакомился с социоэкономикой и австрийской школой экономики, после этого я начал пытаться анализировать рынок с помощью Волнового анализа Эллиота, смотреть за сантиментом в обществе и исходя из этого принимать торговые решения. Это позволило мне в 2013 и 2014 годах используя заемные средства сыграть на укреплении доллара. Напомню, что против доллара упали все основные и не очень валюты, в том числе и евро, ну и рубль разумеется.

Не так давно пришел к выводу, что нужно идти проторенным Западными господами путем и дополнить Волновой Анализ, еще и циклами и астрологией, благо все эти инструменты связаны между собой. Соответственно про это и будет выкладываться информация в блоге. Ну и разумеется немного фундаментального анализа и разбора инвестиционных новостей, благо одно из моих высших образований экономическое.
Надеюсь, что Вы почерпнете в этом блоге что-то полезное для себя.
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