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Choozle привлек $2,4 млн. для рекламы в реальном времени в соцсетях и приложениях

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Старый Сегодня, 12:41
#1
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 571
Благодарностей: 69
КП: 0.065
Choozle привлек $2,4 млн. для рекламы в реальном времени в соцсетях и приложениях
Рекламный технологический стартап Choozle объявил сегодня раунд финансирования в размере $2,4 млн.
Основанный в Денвере (Колорадо, США) в 2012 году стартап предоставляет программное обеспечение для рекламный кампаний в режиме реального времени при просмотре видео, в мобильных и социальных каналах.
Рекламные кампании, выполненные с помощью программного обеспечения сервиса Choozle подаются в различных социальных сетях и приложениях. Некоторые примеры Rubicon, MoPub, OpenX, Facebook, DoubleClick, Google Display Network, Yahoo, AppNexus и AOL.
По словам соучредителя и генерального директора Эндрю Фишера стартап проводит более 300 глобальных кампаний для более 1000 различных рекламодателей. Среди клиентов Paradise Agency, Digital First Media, Watauga, и Ibotta.
Сервис работает на основе подписки в пределах от $99 до $1,999 в месяц.
В качестве члена Entrepreneurs Foundation of Colorado (EFCO) (Предпринимательский Фонд Колорадо) Choozle жертвует 1 процент учредительного капитала для поддержки некоммерческих организаций Колорадо - обнадеживающий шаг в поддержку местных экосистем в Центральной Америке.
Great Oaks Venture Capital и Gemini Group приняли участие в финансировании, наряду с другими частными инвесторами. Новые деньги будут использованы для найма сотрудников и расширения текущих предложений платформы.
Choozle привлек в общей сложности $8,6 млн. на сегодняшний день и в настоящее время насчитывает 30 сотрудников.
Переведено специально для форума mmgp: http://venturebeat.com/2017/01/10/ch...ile-and-video/

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