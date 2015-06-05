Специальности, которые будут более востребованы в 2017 году, а какие нет

Отдельные специальности уходят за ненадобностью, другие приходят им на смену. Так, например, аналитики компании Superjob считают, что в 2017 году начнёт снижаться спрос на бухгалтеров начального уровня, специалистов контакт- и колл-центров, преподавателей иностранных языков в российских школах и вузах их частично заменят различные девайсы и роботы. Возможно, даже начнут исчезать терапевты, например, диагнозы по инсультам, уже года три программы ставят на 80% точнее, чем доктора наук.
Но для некоторых специальностей год 2017 будет более благоприятным:
1)
IT-сфера. Мобильные и веб-разработчики, специалисты по информационной защите, кибербезопасности.
2)
Сфера по добыче сырья останется на своих позициях, это специалисты по разведке и разработке месторождений, совершенствованию технологий.
3)
Инженеры в машиностроении, специалисты в лесной промышленности, инженеры в авиационной и пищевой промышленности.
4)
Конечно же, менеджеры по продажам услуг и высокотехнологичных продуктов.
5)
Работой будут обеспечены и банковские работники - управленцы, специалисты по работе с залогами и проблемной задолженностью, юристы.
Развивается предоставление дистанционной работы, - говорится в исследовании Superjob. Количество компаний, готовых предоставить своим сотрудникам возможность работать удаленно растёт. Это выгодно, не надо как минимум снимать офис.
В Superjob считают, что большинство компаний в 2017 году проиндексируют зарплаты на уровне официальной годовой инфляции, а в ЦБ спрогнозировали, что она не превысит 4 - 5%.