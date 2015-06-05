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Специальности, которые будут более востребованы в 2017 году, а какие нет

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Старый Сегодня, 12:27
#1
Специалист
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 47
Адрес: Липецк
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.03.2016
Сообщений: 973
Благодарностей: 150
КП: 0.166
Специальности, которые будут более востребованы в 2017 году, а какие нет


Отдельные специальности уходят за ненадобностью, другие приходят им на смену. Так, например, аналитики компании Superjob считают, что в 2017 году начнёт снижаться спрос на бухгалтеров начального уровня, специалистов контакт- и колл-центров, преподавателей иностранных языков в российских школах и вузах их частично заменят различные девайсы и роботы. Возможно, даже начнут исчезать терапевты, например, диагнозы по инсультам, уже года три программы ставят на 80% точнее, чем доктора наук.

Но для некоторых специальностей год 2017 будет более благоприятным:

1) IT-сфера. Мобильные и веб-разработчики, специалисты по информационной защите, кибербезопасности.

2) Сфера по добыче сырья останется на своих позициях, это специалисты по разведке и разработке месторождений, совершенствованию технологий.

3) Инженеры в машиностроении, специалисты в лесной промышленности, инженеры в авиационной и пищевой промышленности.

4) Конечно же, менеджеры по продажам услуг и высокотехнологичных продуктов.

5) Работой будут обеспечены и банковские работники - управленцы, специалисты по работе с залогами и проблемной задолженностью, юристы.

Развивается предоставление дистанционной работы, - говорится в исследовании Superjob. Количество компаний, готовых предоставить своим сотрудникам возможность работать удаленно растёт. Это выгодно, не надо как минимум снимать офис.

В Superjob считают, что большинство компаний в 2017 году проиндексируют зарплаты на уровне официальной годовой инфляции, а в ЦБ спрогнозировали, что она не превысит 4 - 5%.
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Юрий Алексейч на форуме  
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