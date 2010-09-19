CashToday Мастер

Пол: Женский Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 19.09.2010 Сообщений: 2,294 Благодарностей: 767 КП: 0.191

Стартап Activehours привлек $22 млн, чтобы выплачивать зарплату каждый день



Что делать, если вы не можете ждать две недели или более, чтобы получить свою зарплату? Если бы вы могли получать свои заработанные деньги практически моментально? В этом случае вам не пришлось бы пользоваться кредитными картами и платить большие проценты за использование кредитных средств. Но кто же может предложить подобную услугу?



В этом деле вам поможет четырехлетний финтех-стартап Activehours из Пало-Альто (штат Калифорния), главной целью которого является ежедневное начисление заработной платы, и который только что привлек $22 млн. в первом инвестиционном раунде. Текущее финансирование возглавила венчурная компания Matrix Partners.



Среди других участников этого инвестиционного раунда присутствует венчурный фонд March Capital Partners. Кроме того, в данном финансировании также участвовали действующие инвесторы Ribbit Capital, Felicis Ventures и остальные.



Ранее компания Activehour получила финансирование в размере $4,1 млн. в посевном инвестиционном раунде.



Стартап выступает в роли своеобразного банкомата, позволяя потребителям, которые срочно нуждаются в наличных, сразу же получать их, без необходимости платить проценты, как при использовании кредитных средств. Activehours не берет никаких процентов или комиссий за свои услуги.



YouTube YouTube

Также Activehours не запрашивает кредитную историю человека и не просит номер социального страхования. Любой, кто имеет расчетный счет и работу, может воспользоваться данной услугой, независимо от места работы. Данный сервис предоставляет доступ к собственной накопленной зарплате, прежде чем работодатель планирует ее выплатить. Кроме того, компания активно сотрудничает с Uber, чьи водители могут подключить свой счет в Uber к сервису Activehours, чтобы сразу же получать свои заработанные деньги после окончания рабочей смены.



"Это очень удобный сервис для баристы или человека, работающего в книжном магазине, или например кассира в банке", — говорит генеральный партнер Matrix Partners Дэн Сталдер. "Наша целевая аудитория — это 50 процентов населения США, которое активно пользуется кредитными картами, плюс многие, кто этого не делают".



Но какой интерес во всем этом для самого стартапа? Как может работать подобный бизнес? Сталдер рассказал, что он спросил то же самое, когда основатель и генеральный директор Activehours Рам Паланиаппан впервые презентовал ему данную идею. Он рассказал, что пользователи оставляют чаевые — и их вполне хватает для того, чтобы Activehours, который в настоящее время предоставляет услуги для сотрудников из более чем 12 000 компаний, мог уверенно прогнозировать свою дальнейшую прибыль.



"Вначале я часто задавался вопросом, сможет ли Рам выгодно запустить этот бизнес с доходом от чаевых, и он наглядно продемонстрировал, что может", — комментирует Сталдер.



Activehours не стал раскрывать средний размер чаевых. Но сегодня данный сервис пользуется большой популярностью, учитывая быстро меняющийся рынок рабочей силы, где все больше людей работают в качестве независимых сотрудников. Действительно, к 2020 году около 40 процентов рабочей силы в США будут фрилансерами (согласно недавно проведенному исследованию гиганта программного обеспечения Intuit).



Кроме того, Рам Паланиаппан утверждает, что выплата заработной платы раз в две недели или реже является пережитком устаревших систем ведения бухгалтерского учета, которые больше не актуальны.







Возникает вопрос, является ли это практичным для самих людей, использующих подобные услуги. Что делать, если на счету в конце рабочего месяца не осталось достаточно денег, чтобы заплатить, например, за арендную плату? Рам сообщил, что Activehours помогает всем своим пользователям разумно составлять свой бюджет, чтобы они никогда не сталкивались с подобными проблемами.



Как считают Сталдер и Паланиаппан, люди получат больший контроль над своими финансами в течение следующего десятилетия, по мере преобразования рынка трудовых ресурсов, а также изменения глобального тренда в направлении микросделок. И в центре всего этого будет мобильный телефон.



Вероятно, они правы. Разумеется, сейчас Activehours имеет конкурентов в своем сегменте бизнеса, в том числе PayActiv и FlexWage, оба из которых сотрудничают с работодателями, чтобы более оперативно выплачивать их сотрудникам заработную плату.



В любом случае, с каждым годом будет становиться все больше людей, которые устали от бремени постоянного использования кредитов, и которые станут активно пользоваться подобными удобными сервисами.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/01/09/ac...ies-a-funding/



https://text.ru/antiplagiat/58748fc02a3e4 Что делать, если вы не можете ждать две недели или более, чтобы получить свою зарплату? Если бы вы могли получать свои заработанные деньги практически моментально? В этом случае вам не пришлось бы пользоваться кредитными картами и платить большие проценты за использование кредитных средств. Но кто же может предложить подобную услугу?В этом деле вам поможет четырехлетний финтех-стартап Activehours из Пало-Альто (штат Калифорния), главной целью которого является ежедневное начисление заработной платы, и который только что привлек $22 млн. в первом инвестиционном раунде. Текущее финансирование возглавила венчурная компания Matrix Partners.Среди других участников этого инвестиционного раунда присутствует венчурный фонд March Capital Partners. Кроме того, в данном финансировании также участвовали действующие инвесторы Ribbit Capital, Felicis Ventures и остальные.Ранее компания Activehour получила финансирование в размере $4,1 млн. в посевном инвестиционном раунде.Стартап выступает в роли своеобразного банкомата, позволяя потребителям, которые срочно нуждаются в наличных, сразу же получать их, без необходимости платить проценты, как при использовании кредитных средств. Activehours не берет никаких процентов или комиссий за свои услуги.Также Activehours не запрашивает кредитную историю человека и не просит номер социального страхования. Любой, кто имеет расчетный счет и работу, может воспользоваться данной услугой, независимо от места работы. Данный сервис предоставляет доступ к собственной накопленной зарплате, прежде чем работодатель планирует ее выплатить. Кроме того, компания активно сотрудничает с Uber, чьи водители могут подключить свой счет в Uber к сервису Activehours, чтобы сразу же получать свои заработанные деньги после окончания рабочей смены."Это очень удобный сервис для баристы или человека, работающего в книжном магазине, или например кассира в банке", — говорит генеральный партнер Matrix Partners Дэн Сталдер. "Наша целевая аудитория — это 50 процентов населения США, которое активно пользуется кредитными картами, плюс многие, кто этого не делают".Но какой интерес во всем этом для самого стартапа? Как может работать подобный бизнес? Сталдер рассказал, что он спросил то же самое, когда основатель и генеральный директор Activehours Рам Паланиаппан впервые презентовал ему данную идею. Он рассказал, что пользователи оставляют чаевые — и их вполне хватает для того, чтобы Activehours, который в настоящее время предоставляет услуги для сотрудников из более чем 12 000 компаний, мог уверенно прогнозировать свою дальнейшую прибыль."Вначале я часто задавался вопросом, сможет ли Рам выгодно запустить этот бизнес с доходом от чаевых, и он наглядно продемонстрировал, что может", — комментирует Сталдер.Activehours не стал раскрывать средний размер чаевых. Но сегодня данный сервис пользуется большой популярностью, учитывая быстро меняющийся рынок рабочей силы, где все больше людей работают в качестве независимых сотрудников. Действительно, к 2020 году около 40 процентов рабочей силы в США будут фрилансерами (согласно недавно проведенному исследованию гиганта программного обеспечения Intuit).Кроме того, Рам Паланиаппан утверждает, что выплата заработной платы раз в две недели или реже является пережитком устаревших систем ведения бухгалтерского учета, которые больше не актуальны.Возникает вопрос, является ли это практичным для самих людей, использующих подобные услуги. Что делать, если на счету в конце рабочего месяца не осталось достаточно денег, чтобы заплатить, например, за арендную плату? Рам сообщил, что Activehours помогает всем своим пользователям разумно составлять свой бюджет, чтобы они никогда не сталкивались с подобными проблемами.Как считают Сталдер и Паланиаппан, люди получат больший контроль над своими финансами в течение следующего десятилетия, по мере преобразования рынка трудовых ресурсов, а также изменения глобального тренда в направлении микросделок. И в центре всего этого будет мобильный телефон.Вероятно, они правы. Разумеется, сейчас Activehours имеет конкурентов в своем сегменте бизнеса, в том числе PayActiv и FlexWage, оба из которых сотрудничают с работодателями, чтобы более оперативно выплачивать их сотрудникам заработную плату.В любом случае, с каждым годом будет становиться все больше людей, которые устали от бремени постоянного использования кредитов, и которые станут активно пользоваться подобными удобными сервисами.

Инвестируй в лучшие стартапы Рунета! На правах рекламы

__________________