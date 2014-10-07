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Facebook обвиняют в незаконной покупке OculusVR!

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Имя: Максим
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Facebook обвиняют в незаконной покупке OculusVR!

Доброго времени, друзья!

С интересом сообщаю вам, что медиа-гигант Zenimax, который занимается издательством компьютерных игр и владеет студиями Bethesda, id Software и Arkane Studios, обвиняет Facebook в незаконном приобретении компании Oculus VR, создателя очков виртуальной реальности Oculus Rift, сообщает Bloomberg. По мнению ZeniMax Media, крупнейшая в мире соцсеть купила компанию, прекрасно зная о том, что Oculus незаконно присвоила себе все разработки по технологиям виртуальной реальности.

ZeniMax утверждает, что именно она является фактическим создателем очков виртуальной реальности, в то время как Oculus просто переманила к себе главного разработчика, Джона Кармака, и тем самым похитила интеллектуальную собственность, присвоив себе все лавры. Facebook и руководители Oculus отрицают все обвинения. ZeniMax требует от социальной сети компенсацию в размере 2 млрд долларов.

Если Facebook проиграет это дело, то понесет большой урон, учитывая, что компания является одним из главных игроков на этом рынке — наряду с Microsoft и Google. Меж тем, по прогнозам аналитиков, продажи в этом рыночном сегменте к 2020 году превысят 84 млрд долларов. Facebook приобрела Oculus VR в марте 2014 года. Сумма сделки составила почти 2 млрд долларов.

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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