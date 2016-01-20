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Русские миллиардеры в плюсе из-за победы Трампа? Или здесь дело в чем то другом?

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Русские миллиардеры в плюсе из-за победы Трампа? Или здесь дело в чем то другом?

Доброго времени, друзья!

Рад сообщить вам, что победа Дональда Трампа на выборах в США принесла самым богатым людям России (некоторые из которых имеют тесные связи с президентом Владимиром Путиным) 29 млрд долларов, сообщает Forbes. По мнению издания, это связано с ростом стоимости российских акций и укреплением рубля.

Одним из тех, кто приумножил свое состояние благодаря Трампу, стал Геннадий Тимченко. После выборов в США акции Новатэка выросли на 16%, так что доля Тимченко, которая оценивается в 23%, увеличилась в цене на 1,8 млрд долларов.

На текущий момент, по данным Forbes, его состояние оценивается в 15,1 млрд долларов. Еще больше заработал Леонид Михельсон, самый богатый человек России. Стоимость его активов в Новатэке выросла на 1,9 млрд долларов, увеличив его состояние до 18,2 млрд. Кроме того, Тимченко и Михельсон, наравне с Кириллом Шамаловым (который, судя по слухам, является зятем Путина), также получили прибыль благодаря вложениям в нефтехимическую компанию Сибур.

Состояние председателя совета директоров Северстали Алексея Мордашова увеличилось на 1,6 млрд долларов, а состояние главы НЛМК Владимира Лисина — на 1,4 млрд долларов (из них 830 млн были заработаны в течение первых трех дней после победы Трампа). В целом совокупное состояние российских миллиардеров с момента избрания Трампа увеличилось на 29 млрд долларов — больше, чем в какой-либо другой стране, за исключением США, подчеркивает Forbes.

Однако издание отмечает, что состояние американских миллиардеров увеличилось в среднем на 2,8%, тогда как состояние самых состоятельных россиян — на 7,1%. Помимо роста акций российские олигархи сумели извлечь выгоду из укрепления рубля, который в 2014−2015 годах упал к доллару на 55%, однако в 2016-м поднялся на 20% — благодаря повышению цен на нефть и надеждам на улучшения отношений России с США.

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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