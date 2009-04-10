tanrad трейдер



Имя: Юрий Пол: Мужской Возраст: 52 Инвестирую в: Форекс Регистрация: 10.04.2009 Сообщений: 5,743 Благодарностей: 3,473 Записей в FX-блоге: 430 Подписок: 44

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Британский фунт. Все дело в Брекзите. Британский фунт совершил очередное крутое пике и снова на теме потенциально жесткого Брекзита, и кажется мы начинаем понемногу привыкать к такому поведению. Мы пока так и не знаем, каким образом Великобритания намерена реализовать процедуру выхода, и чего она будет добиваться в переговорах с ЕС. Тереза Мэй заявляет, что у нее есть план и она раскроет его в ближайшие несколько недель, однако многие считают, что британское правительство находится в таком же замешательстве, как и все остальные. И в это несложно поверить, учитывая резкие смены настроения премьер-министра и ее администрации. Фунт/доллар вчера упал к трехмесячным минимумам, протестировав отметку 1.2123, однако уже на европейской сессии валюта стабилизировалась и закончила день на уровне 1.2160. Продолжит ли валюта снижение, или быстро вернется в прежний диапазон?



Ответ на этот вопрос зависит от трех факторов:



1) Новые комментарии по Брезкиту. Практика показывает, что без дополнительной подпитки в виде агрессивных комментариев медвежий настрой в отношении британской валюты быстро угасает.



2) Макроэкономическая статистика может повлиять на настроения инвесторов. Экономика Великобритании оказалась на редкость устойчивой и последние данные в большинстве своем указывают на восстановление и рост. Более того, все чаще и чаще появляются признаки разгона инфляции, в том числе и за счет резкой девальвации фунта. Например, опубликованные вчера данные по ценам на жилье в Великобритании показали уверенный рост на 1.7% за период с ноября по декабрь. По сравнению с прошлым годом жилье подорожало на 6.5%. Завтра выходят данные по торговому балансу и объему промышленного производства – согласно прогнозам и здесь намечается улучшение, так что бычий настрой в отношении фунта может вернуться очень быстро.



3) Общая динамика доллара также косвенно повлияет на движения фунта. Почему косвенно? Потому что в в отличие от остальных валют, которые ориентируются на доходность американских облигаций (например, иена), общую тему разнонаправленной монетарной политики (например, евро), или повышение ставки ФРС и отток капиталов (валюты развивающихся стран), фунт больше заинтересован собственными факторами, такими как тема Брекзита, состояние экономики и вероятность повышения ставки Банка Англии из-за усиления инфляционных давлений.



За свои слова надо отвечать!



И кстати, сегодня три видных фигуры лондонского Сити – председатель HSBC Дуглас Флинт, глава Лондонской фондовой биржи Ксавье Роле и вице-председатель инвестиционной компании Allianz Global Investors Элизабет Корли – будут отчитываться перед Специальным комитетом Казначейства за преувеличение негативных последствий Брекзита для британской экономики. Не пропустите, может быть интересно.



Что скажет Трамп на этот раз?



Между тем настроения инвесторов к доллару неожиданно и без видимых причин переменились еще вчера, при открытии торговой сессии в Нью-Йорке, и сейчас американский доллар продолжает снижаться в большинстве основных валютных пар. Наиболее вероятная причина – позиционирование и фиксация прибыли по длинным позициям в долларе перед пресс-конференцией Трампа, которая должна состояться в среду. После выборов прошло уже достаточно много времени, не изменил ил избранный президент США свою позицию по ряду вопросов? Не слишком ли большие надежды инвесторы возлагают на пресловутые фискальные стимулы, снижение налогов и дерегулирование? В любом случае его комментарии могут существенно повлиять на настроения инвесторов, также, как это было в день выборов.



Пора спасаться бегством?



Иена и франк, как традиционные валюты-убежища получили дополнительную поддержку за счет бегства от рисков и снижения основных фондовых индексов Уолл-стрит и Азии. Доллар/иена вернулся в область ниже 116.00 и сейчас торгуется на уровне 115.53. Если давление на пару сохранится в начале европейской сессии, возможно тестирование минимумов прошлой недели на уровне 115.06, откуда, скорее всего, начнется восстановление. Евро/доллар оттолкнулся вчера от поддержки в области 1.0510 и сегодня с утра обновил январский максимум на уровне 1.0627. Текущий курс – 1.0609. Дневное закрытие выше уровня 1.0600 станет первым за всю историю пары с начала декабря прошлого года и может обусловить дальнейшее развитие бычьей динамики в краткосрочной перспективе.



Рынок нефти продолжает штормить



Нефть в понедельник подешевела сразу на 4%, что неминуемо отразилось на динамике всех нефтезависимых валют, в том числе и рубля. Однако сегодня с утра цены стабилизировались в районе 52.04 для сорта WTI и 55.03 для сорта Brent. Новости о том, что Ирак увеличил объем экспорта в декабре, а американские компании наращивают объем добычи, очевидно, все же перевесили позитивную информацию о том, что Россия и ряд стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, выполняют условия соглашения. Слишком велика того, что кто-то начнет обманывать, пытаясь увеличить свою долю рынка за счет остальных, поэтому рынок нефти, скорее всего, будет штормить до тех пор, пока мы не получим данные по добыче и экспорту за январь.



источник - forexpf.ru

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