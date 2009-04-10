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В Лас-Вегасе показали новые супертелевизоры

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Старый Сегодня, 10:55
#1
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В Лас-Вегасе показали новые супертелевизоры
На ежегодной выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе два технологических гиганта из Южной Кореи представили новинки ТВ-сегмента.

Новые сверхъяркие и стильные телевизоры от LG и Samsung стали главными новинками выставки в США.

LG, Sony и Samsung показали публике новые модели телевизоров – на выставке CES в США профессионалы рынка и обычные потребители впервые увидели QLED 4К со светодиодным дисплеем, телевизор без колонок и еще один, который монтируется на стену совершенно плоско.

Однако главная новинка все же принадлежит Samsung – компания поразила новой моделью с чрезвычайно высоким уровнем яркости картинки. Светодиодный дисплей телевизора QLED 4К работает на квантовых точках новой версии, которые и выступают в качестве источника света. Эти кристаллы различных металлических сплавов имеют микроскопический размер – всего в несколько нанометров, что значительно улучшить цветопередачу. Отметим, что другие производители телевизоров нового поколения используют технологию органических светодиодов OLED.
Телевизор QLED 4К от Samsung обладает расширенным динамическим диапазоном яркости от 1500 до 2000 нит, где 1 нит равен свету одной свечи. Также Samsung показали новые «умные» экраны Lifestyle, с помощью которых телевизоры превращаются в предмет искусства.

Вообще для своих самых дорогих моделей Samsung сохранили изогнутый экран. Такие «ящики» смотреть с разных углов гораздо удобнее.
Новинка фирмы LG – телевизор OLED 4 имеет тонкий экран, в 2,57 мм. Он будет выпускаться в 65-дюймовом и 77-дюймовом вариантах, поддерживая четыре формата изображения высокого динамического диапазона, или HDR, включая формат HLG (Hybrid Log-Gamma). Телевизор, который отличается антибликовым покрытием, имеет в комплекте магнитный штатив для крепления, что и позволяет закрепить его на стене в плоском положении. Эти модели телевизоров от LG могут вообще играть роль картины, показывая в «свободное время» от телеэфира, в выключенном режиме различные произведения искусства.

Sony тоже показала новинку – первый телевизор 4K OLED в линейке Bravia с HDR-процессором. У этого телевизора нет динамиков, вместо звука этот аппарат распространяет вибрации с поверхности самого экрана.

источник - tricolortvmag.ru
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Старый Сегодня, 11:01
#2
Мастер
 
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Re: В Лас-Вегасе показали новые супертелевизоры
Цитата:
Сообщение от tanrad Посмотреть сообщение
обычные потребители впервые увидели QLED 4К со светодиодным дисплеем, телевизор без колонок и еще один, который монтируется на стену совершенно плоско.
Ну, не знаю насчёт QLED 4К, а телевизор без колонок и, монтирующийся на стену совершенно плоско, я уже видел.
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Старый Сегодня, 11:31
#3
трейдер
Форекс-блогер
 
Аватар tanrad
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 52
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 5,743
Благодарностей: 3,473
Записей в FX-блоге: 430
Подписок: 44

награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
Автор темы Re: В Лас-Вегасе показали новые супертелевизоры
Цитата:
а телевизор без колонок и, монтирующийся на стену совершенно плоско, я уже видел.
Такого точно еще не было -
Цитата:
У этого телевизора нет динамиков, вместо звука этот аппарат распространяет вибрации с поверхности самого экрана.
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tanrad на форуме  
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