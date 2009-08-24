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ищем партнеров и агентов в действующий бизнес

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:49
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 31.03.2016
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
КП: 0.000
ищем партнеров и агентов в действующий бизнес
Консалтинговая компания ALTINVEST предоставляет займы под залог ликвидного имущества от частных инвесторов.

Приглашает к сотрудничеству
- Кредитных и Ипотечных брокеров
- Риелторские агентства и частных агентов по недвижимости
- Оценочные компании
- Частных инвесторов
- Микрофинансовые организации и кредитные кооперативы


Наша консалтинговая компания предлагает полное юридическое и консультационное сопровождение по договорам займа на всех этапах.
И является независимым посредником в сделки между частными кредиторами и заемщиками

1. Заемщикам помогаем в получении займа от частных лиц.
2. Инвесторам содействуем в подборе заемщика, отвечающий его критериям, а также в оценки и проверки залога на обременение.

Своим партнерам мы предлагаем заключить агентское соглашение.
Преимущества сотрудничества с нашей компанией:
1. Наличие широкой клиентской базы. Многие из заемщиков являются нашими постоянными клиентами и рекомендуют нас своим знакомым и друзьям.
2. Собственные, рабочие схемы кредитования, выгодные, как инвесторам, так и заемщикам.
3. Полностью прозрачные условия партнерства, оформленные должным образом.
4. Оперативность принятия решений, относительно возможности сотрудничества.
5. Популярное и перспективное направление деятельности для получения прибыли и дальнейшего развития в сфере оказания финансовых услуг.
6. Наши партнеры зарабатывают 0,5% с суммы займа
7. А инвесторы до 60% годовых прибыли.
8. Для вас это возможность расширить спектр услуг и получить дополнительный доход.


Присоединяйтесь к нашей команде и осваивайте данную сферу деятельности вместе с профессионалами!

В данный момент работаем по Республике Татарстан!

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+7 967-463-59-15 ( по работе с инвесторами )
+7 (843) 203-43-88 ( общая линия )
+7 987-231-76-32 ( по работе с заемщиками )
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Услуга предоставляется ООО ''ПРОИНВЕСТ'' ОГРН 1161690178847
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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