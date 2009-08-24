ищем партнеров и агентов в действующий бизнес

Консалтинговая компания ALTINVEST
предоставляет займы под залог ликвидного имущества от частных инвесторов.
Приглашает к сотрудничеству
- Кредитных и Ипотечных брокеров
- Риелторские агентства и частных агентов по недвижимости
- Оценочные компании
- Частных инвесторов
- Микрофинансовые организации и кредитные кооперативы
Наша консалтинговая компания предлагает полное юридическое и консультационное сопровождение по договорам займа на всех этапах.
И является независимым посредником в сделки между частными кредиторами и заемщиками
1. Заемщикам помогаем в получении займа от частных лиц.
2. Инвесторам содействуем в подборе заемщика, отвечающий его критериям, а также в оценки и проверки залога на обременение.
Своим партнерам мы предлагаем заключить агентское соглашение.
Преимущества сотрудничества с нашей компанией:
1. Наличие широкой клиентской базы. Многие из заемщиков являются нашими постоянными клиентами и рекомендуют нас своим знакомым и друзьям.
2. Собственные, рабочие схемы кредитования, выгодные, как инвесторам, так и заемщикам.
3. Полностью прозрачные условия партнерства, оформленные должным образом.
4. Оперативность принятия решений, относительно возможности сотрудничества.
5. Популярное и перспективное направление деятельности для получения прибыли и дальнейшего развития в сфере оказания финансовых услуг.
6. Наши партнеры зарабатывают 0,5% с суммы займа
7. А инвесторы до 60% годовых прибыли.
8. Для вас это возможность расширить спектр услуг и получить дополнительный доход.
Присоединяйтесь к нашей команде и осваивайте данную сферу деятельности вместе с профессионалами!
В данный момент работаем по Республике Татарстан!
КОМПАНИЯ ТАЖКЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СРОЧНЫЙ ВЫКУП НИДВИЖИМОСТИ ДО 70% ОТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ.
Email. altinvestkzn@yandex.ru
+7 967-463-59-15 ( по работе с инвесторами )
+7 (843) 203-43-88 ( общая линия )
+7 987-231-76-32 ( по работе с заемщиками )
Звоните прямо сейчас и мы ответим на все вопросы!
Услуга предоставляется ООО ''ПРОИНВЕСТ'' ОГРН 1161690178847