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Блокчейн-дайджест (2017, январь. №2)

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Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,276
Благодарностей: 8,526
КП: 0.174

награды Волшебный горшочек 
Блокчейн-дайджест (2017, январь. №2)
Блокчейн-новостей стало больше: заметили? Мы - да. Но продолжаем делать выпуски, рассказывая о важных событиях мира крипто-валют, p2p-технологий и всего, что связано с открытыми системами

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