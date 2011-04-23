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Carpe Diem - carpediem.pm

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 09:46
#1
админ hyipmaster.org
Премиум
 
Аватар Knjaz
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 33,276
Благодарностей: 7,351
КП: 0.177
Carpe Diem - carpediem.pm
Я не админ и не владелец проекта
Предлагаю вашему вниманию новый проект.



Carpe Diem

О проекте

Цитата:
Инвестиционные процессы, приемлемые «Carpe Diem», – это исключительно созидающие виды деятельности человека. Строительство, сельское хозяйство, производство продуктов питания и фармацевтика – основные отрасли, которые гармонично вписываются в философию «Carpe Diem» и которые не требуют от нас выполнять действия, не соответствующие основным принципам жизни и философии в стиле «Carpe Diem».

Если Вы хотите это сделать, то всегда можно вложить некоторую сумму средств в наши инвестиционные процессы и затем получать стабильную прибыль, не прикладывая к этому усилий. Концепция «Carpe Diem» не может требовать, заставлять или навязывать.
Только без усилий, в гармонии с окружающим нас миром и людьми можно достигать успехов и формировать новую для себя реальность.

Приняв решение об инвестициях, у вас появляется хорошая возможность использовать наше инвестиционное решение, специально адаптированное для последователей философии и мировоззрения «Carpe Diem».
Постоянный прогресс, без активного вмешательства в этот процесс развития, как нельзя лучше отражен в нашем инвестиционном решении, которое динамично эволюционирует, генерируя доходную часть сотрудничества с «Carpe Diem»
Дата старта –10 января 2017 г

Инвестиции

172,5% от суммы вложений за 50 рабочих дней.





Цитата:
Наше инвестиционное решение показывает на практике, как работает эволюция и развитие без усилий. Каждый рабочий день Вы будете получать на 0,1% больше, чем в предыдущий день работы Вашей инвестиции. Таким образом, начиная с 1%, который будет Вам начислен от Вашей инвестиции через первые 24 часа, на вторые сутки, в это же время, Вам будет начислено 1,1%, на третьи сутки – 1,2%, и так далее, постепенно увеличиваясь на 0,1% каждый рабочий день до 5,9%. И в общей сложности Вы получите за 50 рабочих дней 172,5% от инвестированной Вами суммы. В этих начислениях, как Вы уже поняли, содержатся не только проценты прибыли, но и часть самого номинала суммы, которую Вы инвестировали
.

- В инвестировании допускается использование следующих электронных платежных систем: Bitcoin, Perfect Money, Advanced Cash, Payeer;
- Минимальный номинал созданной инвестиции не должен быть меньше, чем 10 USD;
- Количество сделанных инвестиций не ограничено;
- Все выплаты выполняются мгновенно;
- Минимально допустимая к выплате сумма не должна быть меньше, чем 0,2 USD;
- Максимально допустимой к выводу суммы не установлено;
- Комиссионные платежи за пополнение или вывод средств не установлены;
- Начисления производятся только по рабочим дням;
- Все финансовые операции осуществляются в валюте USD;
- Все финансовые операции ввода и вывода средств осуществляются ежедневно, без выходных дней;
- Вывести средства допускается на платежную систему, используя которую Вы делали инвестицию.

Реферальная программа– 5%-2%-1%


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Вклад (листинг)–

01.10.17 05:32 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U12549667 from U17755**. Batch: 159760689. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 581, User205951769.

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.
__________________
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Последний раз редактировалось Knjaz; Сегодня в 09:55.
Knjaz на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:32
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