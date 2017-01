Knjaz админ hyipmaster.org



Имя: Андрей Пол: Мужской Адрес: Россия Инвестирую в: HYIP Регистрация: 23.04.2011 Сообщений: 33,276 Благодарностей: 7,351 КП: 0.177

Carpe Diem - carpediem.pm Я не админ и не владелец проекта

Предлагаю вашему вниманию новый проект.







Carpe Diem



О проекте



Цитата: Инвестиционные процессы, приемлемые «Carpe Diem», – это исключительно созидающие виды деятельности человека. Строительство, сельское хозяйство, производство продуктов питания и фармацевтика – основные отрасли, которые гармонично вписываются в философию «Carpe Diem» и которые не требуют от нас выполнять действия, не соответствующие основным принципам жизни и философии в стиле «Carpe Diem».



Если Вы хотите это сделать, то всегда можно вложить некоторую сумму средств в наши инвестиционные процессы и затем получать стабильную прибыль, не прикладывая к этому усилий. Концепция «Carpe Diem» не может требовать, заставлять или навязывать.

Только без усилий, в гармонии с окружающим нас миром и людьми можно достигать успехов и формировать новую для себя реальность.



Приняв решение об инвестициях, у вас появляется хорошая возможность использовать наше инвестиционное решение, специально адаптированное для последователей философии и мировоззрения «Carpe Diem».

Постоянный прогресс, без активного вмешательства в этот процесс развития, как нельзя лучше отражен в нашем инвестиционном решении, которое динамично эволюционирует, генерируя доходную часть сотрудничества с «Carpe Diem» Дата старта –10 января 2017 г



Инвестиции



172,5% от суммы вложений за 50 рабочих дней.











Цитата: Наше инвестиционное решение показывает на практике, как работает эволюция и развитие без усилий. Каждый рабочий день Вы будете получать на 0,1% больше, чем в предыдущий день работы Вашей инвестиции. Таким образом, начиная с 1%, который будет Вам начислен от Вашей инвестиции через первые 24 часа, на вторые сутки, в это же время, Вам будет начислено 1,1%, на третьи сутки – 1,2%, и так далее, постепенно увеличиваясь на 0,1% каждый рабочий день до 5,9%. И в общей сложности Вы получите за 50 рабочих дней 172,5% от инвестированной Вами суммы. В этих начислениях, как Вы уже поняли, содержатся не только проценты прибыли, но и часть самого номинала суммы, которую Вы инвестировали



- В инвестировании допускается использование следующих электронных платежных систем: Bitcoin, Perfect Money, Advanced Cash, Payeer;

- Минимальный номинал созданной инвестиции не должен быть меньше, чем 10 USD;

- Количество сделанных инвестиций не ограничено;

- Все выплаты выполняются мгновенно;

- Минимально допустимая к выплате сумма не должна быть меньше, чем 0,2 USD;

- Максимально допустимой к выводу суммы не установлено;

- Комиссионные платежи за пополнение или вывод средств не установлены;

- Начисления производятся только по рабочим дням;

- Все финансовые операции осуществляются в валюте USD;

- Все финансовые операции ввода и вывода средств осуществляются ежедневно, без выходных дней;

- Вывести средства допускается на платежную систему, используя которую Вы делали инвестицию.



Реферальная программа– 5%-2%-1%





Посмотреть проект



Вклад (листинг)–



01.10.17 05:32 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U12549667 from U17755**. Batch: 159760689. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 581, User205951769.



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения. - В инвестировании допускается использование следующих электронных платежных систем:- Минимальный номинал созданной инвестиции не должен быть меньше, чем- Количество сделанных инвестиций не ограничено;- Минимально допустимая к выплате сумма не должна быть меньше, чем 0,2 USD;- Максимально допустимой к выводу суммы не установлено;- Комиссионные платежи за пополнение или вывод средств не установлены;- Все финансовые операции осуществляются в валюте USD;- Все финансовые операции ввода и вывода средств осуществляются ежедневно, без выходных дней;- Вывести средства допускается на платежную систему, используя которую Вы делали инвестицию.Реферальная программа–Вклад (листинг)–01.10.17 05:32 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U12549667 from U17755**. Batch: 159760689. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 581, User205951769.Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.

Тут можно заказать рефбек из проектов где я участвую. Рефбек всегда больше 100%

Оплаченная реклама

● Rainbow (Радуга) - Будет жарко ● Рефбэк 110%/60% + Куча бонусов __________________Оплаченная реклама Последний раз редактировалось Knjaz; Сегодня в 09:55 .