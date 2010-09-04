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Банки ЕС смогут предложить своим клиентам цифровые подписи

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Банки ЕС смогут предложить своим клиентам цифровые подписи

Компания Cryptomathic объявила о запуске своего централизованного инструмента цифровой подписи для возможности осуществления квалифицированных электронных подписей (Qualified Electronic Signatures,QES), в партнерстве с SwissSign.

Используя комбинированное решение для QES, банки и другие учреждения, действующие на территории Швейцарии и ЕС, теперь могут предоставить своим клиентам цифровые подписи, имеющие тот же статус и юридическую силу, как и обычные, ручные подписи.

Решение может использоваться на всех общих цифровых каналах, включая веб-браузеры и мобильные приложения. Оно использует существующую инфраструктуру организации по аутентификации для предоставления QES, что позволяет снизить расходы, повысить функциональность и минимизировать риски.

Запуск инструмента совпадает с общим пересмотром закона о швейцарской подписи (ZertES) и недавним введением правил ЕС по электронной идентификации и целевым услугам (eIDAS), предоставляя новые правовые рамки и набор инструментов для расширения возможностей веб-приложений, требующих электронную подпись.

В целях соблюдения новых правил eIDAS, решение было сертифицировано по соответствующим стандартам для выдачи квалификационных сертификатов, а также для Trustworthy Systems Supporting Server Signing.

Компания Cryptomathic является поставщиком специализированных решений в области безопасности программного обеспечения для предприятий в различных секторах, включая финансы, мобильные технологии, правительственные организации и облачный сервис.

SwissSign является дочерним предприятием швейцарской почти и официальным органом по предоставлению квалифицированных сертификатов.

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банк, новости
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