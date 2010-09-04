Мировые банки могут потратить $200 млн каждый на внедрение правил по капиталу

Крупные мировые банки могут потратить до 200 млн долларов каждый на внедрение новых правил по требованию к капиталу торговых подразделений, передает собкор Банки.ру в Брюсселе со ссылкой на доклад консалтинговой компании Oliver Wyman.
Новые правила для финучреждений разработаны Базельским комитетом по банковскому надзору в ответ на глобальный финансовый кризис 2007—2008 годов.
Согласно документу, крупнейшие в мире кредиторы изначально недооценили, насколько дорого им обойдется реализация всех правил, и в настоящее время они сталкиваются с огромными затратами.
В докладе предполагается, что базельские правила могут стоить 5 млрд долларов крупнейшим банкам. По прошлогодним оценкам, крупным банкам прогнозировали расходы в размере от 43 млн до 129 млн долларов, но в настоящее время сумма увеличилась и находится в диапазоне 100—200 млн долларов.
Самым серьезным ударом для банков станет фундаментальный пересмотр торгового портфеля (FRTB) и способа, с помощью которого банки оценивают риски находящихся в их портфелях активов. В частности, банки в 2019 году будут вынуждены значительно увеличить объем капитала, который они держат в краткосрочной перспективе.
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